Gendarmería frustra intento de fuga de tres internos en Cárcel de La Serena y los traslada a módulo de máxima seguridad

Gendarmería comunicó que frustró, mediante un operativo, el intento de fuga de tres sujetos privados de libertad en el Complejo Penitenciario de La Serena en la Región de Coquimbo.

En el marco de labores de inteligencia penitenciaria, personal de Gendarmería detectó el corte de la malla de seguridad en uno de los módulos que alberga a internos de alto compromiso delictual y dio cuenta de una eventual planificación de fuga de los imputados.

Tras el hallazgo, los gendarmes realizaron un procedimiento de registro y allanamiento, en el que incautaron elementos prohibidos por la administración penitenciaria e identificaron a los internos involucrados, los que fueron derivados al módulo de máxima seguridad.

“Gendarmería de Chile, destaca el profesionalismo y coordinación demostrada por el personal, además del compromiso con los objetivos institucionales que se evidencian en este tipo de acciones, que refuerzan la seguridad pública y dan tranquilidad a la ciudadanía”, destacó la institución a través de un comunicado.