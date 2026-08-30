Gobierno ingresará al Congreso indicaciones del proyecto de ley de Entornos Digitales Seguros

El gobierno de José Antonio Kast ingresará este lunes una batería de indicaciones al proyecto de ley sobre Entornos Digitales Seguros, que refunde cuatro mociones parlamentarias y busca proteger a niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos del uso de plataformas digitales.

El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación; donde se retomará la discusión parlamentaria tras las indicaciones que ingresarán mediante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia

La ministra de dicha cartera, Maria Jesús Wulf, señaló que “hoy, lamentablemente, los niños chilenos son expertos en navegar en las plataformas digitales, pero muchos tienen dolorosas dificultades para desenvolverse en la vida real”.

Es así que Wulf añadió que “con este proyecto estamos protegiendo algo muy concreto: el derecho de niños y adolescentes a tener infancia, sueño, atención, juego, lectura, vínculos presenciales y tiempo libre de sistemas diseñados para capturar su atención”.

Parte de la propuesta del Ejecutivo sería la creación de una Política Nacional de Entornos Digitales Seguros, que contemplaría instancias de participación de la sociedad civil y tendría una duración de seis años.

Asimismo, la política fijaría los lineamientos generales en “prevención, investigación, concientización, acompañamiento familiar y formación” respecto del uso de plataformas digitales por parte de niños, niñas y adolescentes y sus implicancias, según la cartera.

Constituiría, además, el marco al que deberían ajustarse las campañas de sensibilización dirigidas a la población, cuyos limites están dispersos actualmente.

En ese sentido, el Estado estaría obligado a promover políticas que resguarden el derecho de los niños al descanso, el esparcimiento, el juego y la participación en la vida cívica, cultural y artística. Esto sin reemplazar actividades fuera de las pantallas.

Las indicaciones fijarían, asimismo, el articulado regulatorio bajo ciertos criterios, como graduar las obligaciones de las plataformas según el riesgo que representen para menores de edad.

“El objetivo no es declarar la guerra a la tecnología. Es recordar que la tecnología debe servir a las personas, y no las personas a la tecnología. Tenemos herramientas, experiencia comparada y un acuerdo social creciente: la infancia necesita más protección online y más vida offline”, afirmó Wulf.

Las indicaciones se enmarcan en un escenario en que Chile encabeza el uso de redes sociales entre adolescentes de países de la OCDE. De acuerdo al informe Crecer en la era de las redes sociales, los jóvenes chilenos de 15 años superan las 45 horas semanales en plataformas digitales, frente a las 35 horas del promedio del bloque.