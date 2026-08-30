Riada en Nepal: ascienden a 768 los fallecidos y reportan 3 mil desaparecidos

La cifra de víctimas por la riada que afectó el pasado miércoles a Nepal y China continuó aumentando este domingo y ya alcanza al menos 768 personas fallecidas, mientras más de 3.000 permanecen desaparecidas a ambos lados de la frontera.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal (NDRRMA) elevó en su último balance el número de víctimas fatales y cifró en 2.502 las personas cuyo paradero todavía se desconoce en territorio nepalí.

Dentro de esa cifra se contabilizan 589 ciudadanos extranjeros desaparecidos, según informaron las autoridades.

En tanto, China reportó 16 fallecidos en la vertiente tibetana y mantiene operativos de búsqueda para dar con 564 personas desaparecidas.

Operativo de rescate

El balance oficial de Nepal también da cuenta de al menos 239 personas heridas, mientras los equipos de emergencia continúan desplegados en las zonas más afectadas.

Durante este domingo se realizaron 41 vuelos de apoyo, además del envío de equipos médicos y quirúrgicos para atender a los damnificados.

Asimismo, más de 19.800 efectivos del Ejército y la Policía participan en las labores de búsqueda y rescate a cinco días de la emergencia.

Ascienden a 768 los fallecidos tras riada en Nepal: hay 3 mil desaparecidos

En ese sentido, uno de los principales focos está puesto en las centrales hidroeléctricas que quedaron sepultadas, donde las autoridades temen que puedan permanecer atrapados más de 900 trabajadores.

Las operaciones continuarán durante las próximas horas, en tanto los organismos de emergencia advierten que el número de fallecidos y de desaparecidos podría seguir aumentando.

Riesgo de crecidas y desplazamientos

En tanto, las operaciones de rescate se han dificultado durante las últimas horas por las condiciones meteorológicas adversas y por nuevos riesgos de inundaciones.

Un corrimiento de tierra detectado aguas abajo de la represa natural formada tras la riada provocó una nueva acumulación de agua en la zona fronteriza entre el norte de Nepal y China.

Según informó el Ministerio chino de Gestión de Emergencias, el desprendimiento bloqueó parcialmente el cauce y formó una nueva barrera, lo que obligó a trasladar a los equipos de rescate que trabajaban cerca del paso fronterizo de Gyirong.

En paralelo, la NDRRMA advirtió este domingo sobre un aumento del caudal en la cuenca del río Bhote Koshi y llamó a extremar las precauciones en sectores de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Chitwan, entre otras áreas afectadas.

Adicionalmente, el Departamento de Hidrología y Meteorología de Nepal emitió una alerta amarilla por lluvias para la zona golpeada por el desastre, que podrían continuar hasta el lunes y complicar las labores de búsqueda ante nuevos riesgos de desplazamientos.