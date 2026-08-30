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    La grave lesión que golpea a Chile tras el violento triunfo sobre Uruguay en el Americas Rugby Championship

    A través de un comunicado, el combinado nacional anunció que Emilio Shea sufrió una dura dolencia. La acción fue la que gatilló la batalla campal contra los charrúas.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    La grave lesión que golpea a Chile XV tras violento triunfo sobre Uruguay. Foto: Team Chile/X.

    El triunfo de Chile XV sobre Uruguay, en el inicio del Americas Rugby Championship, queda empañado con un tinte negativo. Cuando el quince nacional tenía asegurada la victoria en Talcahuano, los ánimos se crisparon por una repudiable infracción del charrúa Joaquín Myszka sobre Emilio Shea. La acción fue de tal magnitud que derivó en una batalla campal que acabó con tres expulsados, entre ellos, el capitán Clemente Saavedra.

    Sin embargo, las peores noticias llegaron con el correr de las horas. Según informó el cuadro criollo a través de un comunicado, el mencionado Shea sufrió una grave lesión que lo tendrá fuera de las canchas por un largo tiempo. “El jugador Emilio Shea, pilar titular de nuestro seleccionado Chile XV, sufrió una lesión ligamentaria de alto grado de rodilla derecha, compatible preliminarmente con una rotura completa del ligamento cruzado anterior y ligamento colateral medial, tras una jugada de contacto en el segundo tiempo del partido versus Uruguay XV”, señalaron.

    A falta de más resultados, el diagnóstico no es alentador. “Esperamos completar los estudios imagenológicos pertinentes en los próximos días para determinar el pronóstico de Emilio. Le enviamos un fuerte abrazo y toda la fuerza”, complementan en el escrito.

    Así fue la infracción que gatilló la batalla campal en el duelo de Chile XV ante Uruguay:

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