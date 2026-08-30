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    EE.UU.: Tiroteo tras aviso por violencia intrafamiliar deja un policía muerto y otro herido en Carolina del Sur

    El enfrentamiento ocurrió en un parque de la ciudad de Greenville, luego de que agentes localizaran a un hombre denunciado por una mujer que contaba con una orden de alejamiento en su contra.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press

    Un agente de la policía estadounidense murió y otro resultó herido este sábado durante un tiroteo registrado en un parque de Carolina del Sur, después de que ambos concurrieran a un procedimiento originado por una denuncia de violencia intrafamiliar.

    El fallecido fue identificado como Christopher DeLong, de 29 años y padre de dos hijos pequeños. El funcionario llevaba dos años integrando el cuerpo policial.

    El jefe de la Policía local, WH “Skip” Holbrook, confirmó el deceso durante una conferencia de prensa y expresó sus condolencias a la familia y a los compañeros del funcionario.

    Esta noche tenemos el corazón roto”, afirmó Holbrook. “Espero que nuestros agentes sepan que no están solos en esto. Nos apoyaremos mutuamente en estos momentos trágicos”.

    El origen del procedimiento

    De acuerdo con el relato entregado por las autoridades, el incidente comenzó alrededor de las 10.30 horas, cuando una mujer alertó a la Policía de que un hombre sobre quien pesaba una orden de alejamiento estaba causando daños en su propiedad.

    Tras recibir una descripción del vehículo en el que se desplazaba el sospechoso, los agentes iniciaron su búsqueda y posteriormente lo localizaron en las inmediaciones de un parque.

    Fue en ese lugar donde ocurrió un intercambio de disparos entre el hombre y los funcionarios policiales.

    Un segundo agente llegó posteriormente como refuerzo. Minutos después, se comunicó por radio que los funcionarios habían resultado heridos y que el sospechoso había sido abatido.

    Un agente fallecido y otro estable

    Christopher DeLong fue trasladado hasta un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

    El segundo funcionario herido fue identificado como David Dymock, quien permanece hospitalizado y se encuentra estable, según informó la Policía.

    Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del enfrentamiento y la secuencia en que se produjeron los disparos.

    Más sobre:EE.UU.Carolina del SurPoliciíaViolencia intrafamiliarMundo

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