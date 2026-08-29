Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío
Los avisos contemplan sectores de Maule, Ñuble y Biobío durante este sábado 29 de agosto. En Ñuble y Biobío se advierte además el probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas y la posibilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos.
Dos avisos meteorológicos fueron emitidos durante la mañana de este sábado 29 de agosto debido a condiciones de inestabilidad atmosférica que afectarán a sectores de las regiones de Maule, Ñuble y Biobío.
El primero advierte sobre probables tormentas eléctricas presentes desde la mañana y hasta la noche de la jornada de este sábado 29 de agosto.
Por otro lado, en la Región del Maule, el aviso comprende los sectores de Precordillera y Cordillera, mientras que en Ñuble abarca Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera, por último, en Biobío considera igualmente los sectores del Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
El aviso incluye además como observación la probabilidad de fuertes rachas de vientos locales.
Aviso por características tornádicas en Ñuble y Biobío
Un segundo aviso señala el probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas debido también a inestabilidad atmosférica.
Esta condición se contempla desde la mañana hasta la tarde de este sábado y afectaría a sectores del Litoral, Cordillera Costa y Valle de Ñuble y Biobío.
Como observación, el aviso señala la probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos.
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