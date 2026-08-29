Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Nottingham Forest por la Premier League. Foto referencial de redes sociales @liverpoolfc

Este sábado Liverpool juega de local y recibe a Nottingham Forest en el marco de la segunda fecha de la Premier League.

Los Reds vienen de empatar a 2 con Newcastle en el debut, mientras que su rival cayó ante Leeds por la cuenta mínima.

Cuándo juega Liverpool vs. Nottingham Forest

El partido de Liverpool contra Nottingham Forest es este sábado 29 de agosto a las 07:30 horas de la mañana en Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra.

Dónde ver a Liverpool vs. Nottingham Forest

El partido del Liverpool contra Notthingham Forest se transmite en el canal ESPN .

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