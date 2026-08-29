EE.UU. intercepta y hunde embarcación que reabastecía de combustible a “narcoterroristas”

La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental hunde una embarcación que colaboraba con la organización narcoterrorista Los Choneros. Captura de pantalla.

Estados Unidos dio a conocer este viernes que en coordinación con el gobierno de Ecuador logró interceptar y destruir una embarcación que, de acuerdo con el Ejército del país norteamericano, reabastecía de combustible a naves que realizaban “operaciones ilícitas de narcotráfico” en aguas internacionales del Pacífico Oriental.

En un comunicado, el Comando Sur de Estados Unidos (Soutchcom) detalló que, bajo las ordenes del general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) interceptó el barco que había sido previamente identificado por la inteligencia estadounidense.

De la misma forma, confirmó que la nave había sido objeto de sanciones previas del Departamento del Tesoro de EE.UU. y operaba como estación flotante de reabastecimiento de combustible en apoyo de “la violenta organización narcoterrorista Los Choneros” .

On Aug. 28, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, and in coordination and collaboration with the Government of Ecuador, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) successfully interdicted a vessel operating as a floating refueling station in support… pic.twitter.com/ZEj735JRmP — U.S. Southern Command (@Southcom) August 29, 2026

“Infantes de Marina y marineros estadounidenses, que zarparon del USS San Antonio (LPD 17), interceptaron, abordaron, registraron y despejaron la embarcación sin incidentes. Las personas evacuadas fueron escoltadas a Ecuador. Una vez despejada la embarcación, las fuerzas estadounidenses la hundieron”, detalló el comando en su texto.

El general Donovan, por su parte, destacó que “la operación de hoy es un claro ejemplo del poder de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas para desmantelar las sofisticadas tácticas y capacidades narcoterroristas clandestinas que han permitido el tráfico de drogas peligrosas destinadas a las comunidades estadounidenses”.