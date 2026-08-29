EE.UU. intercepta y hunde embarcación que reabastecía de combustible a “narcoterroristas”
La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental del Comando Sur de EE.UU. bloqueó y destruyó un barco que operaba para “la violenta organización" Los Choneros. Sus tripulantes fueron evacuados y escoltados a Ecuador.
Estados Unidos dio a conocer este viernes que en coordinación con el gobierno de Ecuador logró interceptar y destruir una embarcación que, de acuerdo con el Ejército del país norteamericano, reabastecía de combustible a naves que realizaban “operaciones ilícitas de narcotráfico” en aguas internacionales del Pacífico Oriental.
En un comunicado, el Comando Sur de Estados Unidos (Soutchcom) detalló que, bajo las ordenes del general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) interceptó el barco que había sido previamente identificado por la inteligencia estadounidense.
De la misma forma, confirmó que la nave había sido objeto de sanciones previas del Departamento del Tesoro de EE.UU. y operaba como estación flotante de reabastecimiento de combustible en apoyo de “la violenta organización narcoterrorista Los Choneros”.
“Infantes de Marina y marineros estadounidenses, que zarparon del USS San Antonio (LPD 17), interceptaron, abordaron, registraron y despejaron la embarcación sin incidentes. Las personas evacuadas fueron escoltadas a Ecuador. Una vez despejada la embarcación, las fuerzas estadounidenses la hundieron”, detalló el comando en su texto.
El general Donovan, por su parte, destacó que “la operación de hoy es un claro ejemplo del poder de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas para desmantelar las sofisticadas tácticas y capacidades narcoterroristas clandestinas que han permitido el tráfico de drogas peligrosas destinadas a las comunidades estadounidenses”.
“Trabajando junto con nuestros socios ecuatorianos, nuestra coalición asestó un golpe decisivo a una operación narcoterrorista responsable del tráfico de cantidades significativas de drogas en la región. Junto con nuestros socios regionales, estamos comprometidos a derrotar a los narcoterroristas en el hemisferio occidental”, apuntó el jefe militar.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.