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    Detienen a yerno de mujer de 60 años que murió apuñalada en Pichidegua: fue capturado tras denunciar el robo de su automóvil

    Tras ser aprehendido en la comuna de Peumo, el sujeto fue formalizado por homicidio y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    En prisión preventiva quedó esta tarde un sujeto sindicado como el principal sospechoso de la muerte de una mujer de 60 años, la que fue apuñalada el pasado miércoles en la comuna de Pichidegua, en la Región de O’Higgins.

    El imputado fue detenido en la comuna de Peumo por personal de Carabineros, luego de que este denunciara el robo de su automóvil. Ahí, los uniformados comprobaron que existía una orden de detención verbal en su contra por el crimen.

    Al respecto, el mayor Juan Guzmán, de la Quinta Comisaría de Peumo, indicó que todo comenzó con un llamado al Fono 133, donde un hombre denunciaba el robo de su vehículo particular en el sector de Rosario Cerro con la Ruta H-66.

    “Una vez en el lugar, personal policial se percata de que esta persona, al ser controlada su identidad, correspondía al autor material del delito de homicidio ocurrido en la comuna de Pichidegua, por el cual existía también una orden de detención verbal vigente”, destacó la autoridad.

    Por este motivo, fue aprehendido y trasladado a la unidad policial.

    Por su parte, desde la PDI -que lidera la investigación por orden del Ministerio Público-, el subprefecto Juan Reyes, jefe de la BH de Rancagua, informó esta tarde que en la comuna de Peumo fue hallado el automóvil que conducía el imputado, desde el cual se levantaron “evidencias de importancia” para la investigación.

    Sobre el proceso investigativo, el subprefecto Reyes sostuvo que “funcionarios de la BH Rancagua, en conjunto con peritos del Laboratorio de Criminalística, mediante el trabajo científico-técnico realizado en el sitio del suceso, lograron reunir los medios de prueba suficientes para posicionar al imputado de este hecho, logrando su identificación y posteriormente, la orden de detención en su contra”.

    Así, realizaron diversas diligencias en las comunas de Pichidegua y Peumo, con allanamientos de domicilios vinculados a familiares directos del imputado.

    Agregó que tras su detención, el sujeto fue formalizado por el Juzgado de Garantía de San Vicente, desde donde se dictaminó su prisión preventiva por los 150 días fijados para la investigación.

    Más sobre:PolicialPDICarabinerosPichideguamujeryernohomicidio

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