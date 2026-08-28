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    Trump afirma que EE.UU. llegó a un acuerdo con Venezuela para tomar el control de 65 mil millones de barriles de sus reservas de petróleo

    El presidente estadounidense dio a conocer el convenio, detallando que fue negociado por Marco Rubio, Pete Hegseth y la presidenta interina Delcy Rodríguez. Además, aseguró que con este se duplican con creces las reservas de crudo de EE.UU.

    Por 
    Lya Rosen
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: The White House.

    El presidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes que Estados Unidos llegó a un acuerdo con Venezuela para tomar el control de 65 mil millones de barriles de las reservas de petróleo del país sudamericano.

    “¡Estados Unidos de América acaba de firmar un acuerdo con Venezuela sobre el MAYOR ACUERDO PETROLERO DE LA HISTORIA MUNDIAL!”, escribió el mandatario estadounidense en redes sociales.

    En la misma publicación detalló que el pacto fue negociado bajo su dirección por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

    “Y a través de una asociación con el sector privado, aseguraron el control mayoritario de Estados Unidos sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin costo alguno para el contribuyente estadounidense”, detalló Trump en Truth Social.

    El líder republicano hizo notar, además, que el acuerdo duplica con creces las reservas de petróleo de EE.UU. Un dato clave luego de que el Departamento de Energía estadounidense revelara a principios de este mes que los volúmenes de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo habían alcanzado mínimos que no se veían desde la década de 1980, como consignó ABC.

    “Esta transacción reforzará en gran medida la ya creciente relación entre Venezuela y Estados Unidos”, escribió finalmente Trump en su publicación.

    El anuncio se produce tras semanas de negociaciones entre Washington y Caracas para lograr un convenio que otorgaría a las empresas estadounidenses acceso a largo plazo a un grupo de yacimientos petrolíferos venezolanos y garantizaría el suministro de crudo resultante a EE.UU., de acuerdo con Reuters.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpVenezuelaPetróleoMarco RubioPete HegsethDelcy RodríguezMundo

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