Trump afirma que EE.UU. llegó a un acuerdo con Venezuela para tomar el control de 65 mil millones de barriles de sus reservas de petróleo

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes que Estados Unidos llegó a un acuerdo con Venezuela para tomar el control de 65 mil millones de barriles de las reservas de petróleo del país sudamericano.

“¡Estados Unidos de América acaba de firmar un acuerdo con Venezuela sobre el MAYOR ACUERDO PETROLERO DE LA HISTORIA MUNDIAL!” , escribió el mandatario estadounidense en redes sociales.

En la misma publicación detalló que el pacto fue negociado bajo su dirección por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Y a través de una asociación con el sector privado, aseguraron el control mayoritario de Estados Unidos sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin costo alguno para el contribuyente estadounidense”, detalló Trump en Truth Social.

🚨 "BREAKING NEWS: The United States of America has just entered into an Agreement with the Country of Venezuela on, THE BIGGEST OIL DEAL IN WORLD HISTORY!" - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/AsQqX3Y0sy — The White House (@WhiteHouse) August 28, 2026

El líder republicano hizo notar, además, que el acuerdo duplica con creces las reservas de petróleo de EE.UU. Un dato clave luego de que el Departamento de Energía estadounidense revelara a principios de este mes que los volúmenes de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo habían alcanzado mínimos que no se veían desde la década de 1980, como consignó ABC.

“Esta transacción reforzará en gran medida la ya creciente relación entre Venezuela y Estados Unidos”, escribió finalmente Trump en su publicación.

El anuncio se produce tras semanas de negociaciones entre Washington y Caracas para lograr un convenio que otorgaría a las empresas estadounidenses acceso a largo plazo a un grupo de yacimientos petrolíferos venezolanos y garantizaría el suministro de crudo resultante a EE.UU., de acuerdo con Reuters.