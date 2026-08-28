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    Carabineros refuerza seguridad de sector aledaño a cárcel La Laguna con instalación de cuartel móvil en Aldea Campesina

    “Este es el desde para poder abarcar los sectores a los cuales hoy día, por su crecimiento y diferentes circunstancias, no podemos llegar”, explicó la general de Carabineros del Maule, Maureen Espinoza.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Prensa Delegación Presidencial del Maule

    Con el objetivo de reforzar la seguridad de los sectores aledaños a la nueva cárcel de La Laguna, en Talca, Carabineros oficializó la instalación de un cuartel móvil en Aldea Campesina, zona cercana al recinto penitenciario.

    Este miércoles desde el Ejecutivo se dio por finalizada la llamada Operación Cancerbero, que concretó el traslado de un total de 1.500 reos desde distintos recintos penitenciarios del país en un plazo de 10 días.

    Esta situación también generó incertidumbre en los vecinos aledaños al recinto ubicado en el sector de Panguilemo. De hecho, el mismo día que se inicio la Operación Cancerbero, el Presidente José Antonio Kast conversó con los vecinos para abordar esta problemática.

    Así las cosas, esta jornada se confirmó el aumento de la presencia policial en los sectores cercanos, en una ceremonia que contó con la participación de la general de Carabineros del Maule, Maureen Espinoza, además del delegado presidencial del Maule, Juan Eduardo Prieto.

    Durante la ceremonia además se confirmó que se espera la instalación de un total de cinco cuarteles móviles en distintos puntos de la región del Maule.

    Además de destacar el compromiso del mandatario, Prieto resaltó que “se está trabajando en una hoja de ruta con cinco medidas y la primera y más relevante es el tema de seguridad. Precisamente hoy día ya estamos dando una respuesta a los vecinos de Aldea Campesina, entregando este cuartel móvil”.

    Según detallaron desde la delegación presidencial, en el caso particular del sector de Aldea Campesina, el cuartel operará durante la jornada para luego ser relevado por otro equipo de Carabineros.

    Prensa Delegación Presidencial del Maule

    Funcionamiento de los cuarteles y valoración de la medida

    Según detalló la general Espinoza, la medida es una alternativa frente al mayor tiempo y recursos que requiere la instalación de un retén fijo.

    “Este es el desde para poder abarcar los sectores a los cuales hoy día, por su crecimiento y diferentes circunstancias, no podemos llegar”, explicó Espinoza.

    La unidad tiene computadores conectados a sistemas institucionales, impresora y conexión a Internet, además de una autonomía de 12 horas continuas de operación y una dotación de dos funcionarios.

    La llegada del retén móvil también fue destacada por los dirigentes del sector de Aldea Campesina.

    “Lo primero es agradecer al delegado presidencial regional, con quien hoy tenemos una mesa de trabajo y a la general por la entrega de este cuartel móvil. Nosotros le hicimos un llamado a nuestro presidente y él nos escuchó. Hoy día nos vamos contentos, felices porque vamos a tener a partir del día de hoy un cuartel que no lo teníamos hace más de 60 años. Yo en general agradezco enormemente a Carabineros de Chile la posibilidad que tenemos hoy día de tener un cuartel en nuestra Aldea Campesina”, señaló el dirigente de Aldea Campesina, Omar Ramírez.

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