Dan por finalizada operación Cancerbero: cárcel de Talca ya cuenta con 1.931 reos en sus instalaciones

Tras el traslado de aproximadamente 1.500 reos en un plazo de 10 días a la cárcel La Laguna, en Talca, las autoridades dieron por culminada la Operación Cancerbero.

Según dieron a conocer las autoridades este miércoles, sólo en la primera jornada del operativo el pasado 13 de agosto se trasladaron 690 prisioneros en tres caravanas provenientes de Santiago, Talca y Cauquenes.

En total se utilizaron 50 vehículos, entre máquinas blindadas, buses de transporte y helicópteros de seguridad y apoyo en el operativo.

A esto le siguieron operativos de traslados el 15 de agosto con 249 reos, 17 de agosto con 219 presos, 19 de agosto con 198 personas privadas de libertad y el 21 de agosto con 200 reos.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, destacó el operativo señalando que “felicitamos a Gendarmería de Chile por el exitoso término de la operación Cancerbero que se ha llevado a cabo bajo el gobierno del Presidente José Antonio Kast. La ejecución exitosa de este plan demuestra preparación y profesionalismo de Gendarmería de Chile”.

En tanto, el subsecretario de la cartera, Luis Silva, expresó que “el plan Cancerbero se ejecutó como una acción dentro de este plan llamado ACOT (Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo) y se dio casi en simultáneo con la aprobación por parte del Congreso de la ley Antipelotazos, una ley que castiga severamente a quien ingrese o intente ingresar elementos a un recinto penitenciario”.

Según informaron al 24 de agosto, el recinto penitenciario ya alcanza los 1.931 sujetos privados de libertad, equivalente a un 83,2% de su capacidad máxima. Aún quedan 389 plazas disponibles.

De igual forma, mencionaron que tras esto se continuará con su poblamiento de manera gradual, conforme a las necesidades de Gendarmería.