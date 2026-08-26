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    Graves inundaciones y deslizamientos de tierra en el norte de Nepal dejan al menos 22 muertos y 400 desaparecidos

    Las autoridades aún no han confirmado la causa de las inundaciones, pero varios altos cargos apuntan a un deslizamiento de tierra que podría haber bloqueado el cauce de un río en el Tíbet.

    Por 
    Europa Press
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    Al menos 22 personas han muerto y cientos se encuentran desaparecidas a causa de las inundaciones provocadas por la fuerte crecida del río Bhotekoshi, en Rasuwa, distrito montañoso del norte de Nepal, cerca de la frontera con Tíbet, según han informado este miércoles las autoridades del país.

    A lo largo del cauce del río, decenas de asentamientos e infraestructuras se han visto gravemente afectadas por el agua, que también ha provocado fuertes daños en China, al otro lado de la zona fronteriza, especialmente en el paso de Gyirong.

    El Ejército de Nepal ha indicado que, de momento, 88 personas han podido ser rescatadas con vida.

    Numerosos efectivos han tenido que ser movilizados a pesar de las graves dificultades para acceder a las zonas afectadas. Para ello, cuentan con la ayuda de 14 helicópteros y agentes de las fuerzas de seguridad, todos ellos a la espera de continuar con las labores de búsqueda y rescate, según informaciones del diario The Kathmandu Post.

    Entre los lugares que han sufrido graves daños se encuentran mercados y puestos de seguridad de la zona. Además, se estima que son 32 los efectivos desaparecidos cerca de la frontera con China.

    Las autoridades aún no han confirmado la causa de estas inundaciones, pero varios altos cargos apuntan a un deslizamiento de tierra que podría haber bloqueado el cauce de un río en el Tíbet antes del desbordamiento del Bhotekoshi. Así, ha instado a los residentes de las zonas cercanas al río Trishuli a mantenerse alejadas y trasladarse a zonas seguras.

    Cerca de 400 turistas desaparecidos

    La Junta de Turismo de Nepal ha indicado a medios locales que cerca de 400 turistas, todos ellos peregrinos que se dirigían al monte Kailash, en Tíbet, se encuentran de momento en paradero desconocido ante la imposibilidad de comunicarse a medida que continúan las inundaciones.

    Las autoridades han situado así en 384 los turistas con los que se ha perdido el contacto, de los cuales al menos 93 son nepalíes y 291 extranjeros. Las primeras informaciones apuntan a que 105 serían indios, 17 malasios, 12 británicos, cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, uno australiano y otro neerlandés. El resto de nacionalidades no han sido reveladas.

    En este sentido, han pedido a los turistas mantener la calma, mantenerse informados y seguir en todo momento las instrucciones oficiales de seguridad dadas por las autoridades pertinentes.

    Más sobre:NepalInundaciónTíbetFallecidosChina

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