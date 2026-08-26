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    Meta llega a un acuerdo por cerca de 17.000 millones de dólares por los daños que las redes sociales causan a los niños

    La empresa tecnológica aceptó crear mayores protecciones para los usuarios adolescentes en medio de acusaciones de dañar a los niños con sus productos.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Mark Zuckerberg, CEO de Meta. Foto: Archivo

    Meta Platforms acordó pagar un máximo de 16.680 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver las demandas presentadas por varios estados de Estados Unidos, que alegaban que la empresa diseñó Facebook e Instagram para crear adicción en los niños, engañó a los consumidores sobre su seguridad y recopiló indebidamente datos personales de menores que utilizaban sus plataformas, según un documento judicial publicado el miércoles.

    El acuerdo se alcanzó durante un juicio federal en California sobre las demandas presentadas por 29 estados, evitando así uno de los juicios más sonados hasta la fecha sobre las acusaciones de que las empresas de redes sociales perjudicaron a los usuarios jóvenes, informó Reuters.

    La compañía acordó establecer medidas de seguridad para los usuarios adolescentes, incluidos límites de uso diarios y bloqueos nocturnos en todo Estados Unidos. Según el diario The Guardian, esta es la primera vez en Estados Unidos que Meta se ve obligada a modificar características clave de la experiencia de los usuarios cotidianos.

    El juicio con jurado, que tuvo lugar en un tribunal federal de Oakland, California, comenzó con las declaraciones iniciales la semana pasada. California se unió a otros 28 estados de EE.UU. para demandar a la empresa, valorada en 1,36 billones de dólares, por supuestamente diseñar deliberadamente productos adictivos que creaban adicción en los jóvenes, lo que provocaba problemas de salud mental, como ansiedad, depresión y suicidio.

    Los estados alegaron además que la empresa de redes sociales recopilaba datos de menores de 13 años de forma habitual sin el consentimiento de sus padres, en violación de las leyes federales y estatales.

    En un documento presentado antes del juicio, Meta afirmó que California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey exigían cambios en la forma de operar de Facebook e Instagram y reclamaban una indemnización superior a 1,4 billones de dólares. Antes del inicio del juicio, los estados habían sugerido que la cifra se acercaría a los 200 mil millones de dólares. Además, solicitaban indemnizaciones económicas adicionales, así como una orden judicial que obligara a Meta a realizar cambios importantes en sus plataformas y a impedir que los menores crearan cuentas.

    “Meta ha utilizado tecnologías poderosas y sin precedentes para atraer, involucrar y, en última instancia, atrapar a jóvenes y adolescentes. Su motivación es el lucro y busca maximizar sus ganancias financieras”, afirmaba la demanda de los 29 estados.

    El monto de esa indemnización era casi tan alto como la capitalización bursátil total de la empresa con sede en Menlo Park, California; es decir, el valor de todas sus acciones en circulación en el mercado de valores. Pagar esa suma habría llevado inevitablemente a Meta Platforms a la bancarrota y posiblemente la convertiría en propiedad estatal.

    “Redes sociales menos peligrosas”

    “Hoy hemos alcanzado un acuerdo con Meta que hará que las redes sociales sean menos peligrosas para nuestros hijos y marcará una gran diferencia para los niños y sus familias”, declaró Rob Bonta, fiscal general de California, en un comunicado. “Meta ha accedido a realizar transformaciones profundas que reducirán el riesgo de daño en sus plataformas, y lo hará en cuestión de meses”.

    Bonta indicó que estos cambios incluyen límites de tiempo, la desactivación de notificaciones durante el horario escolar, el bloqueo de la aplicación durante las horas nocturnas críticas, la prohibición de filtros de cirugía plástica y más.

    “El alivio que estamos obteniendo con este acuerdo es muy significativo y va mucho más allá de lo que cualquier tribunal haya ordenado o pueda ordenar”, dijo Phil Weiser, fiscal general de Colorado, y agregó: “El objetivo de este caso era proteger a nuestros hijos”.

    El acuerdo de casi 17 mil millones de dólares se dividirá entre los estados a lo largo de 10 años, sujeto a la aprobación judicial. Por ejemplo, California recibirá entre 1.500 y 2.100 millones de dólares y Colorado, aproximadamente 615 millones.

    Si bien las acciones de Meta subieron un 4,4% en las operaciones previas a la apertura del mercado, expertos legales afirmaron que el resultado de este juicio podría cambiar radicalmente la forma en que funcionan las aplicaciones de redes sociales para los jóvenes, destacó The Guardian.

    El grupo tecnológico fundado por Mark Zuckerberg negó haber cometido irregularidades al aceptar el acuerdo. Meta ha rechazado las acusaciones, afirmando que se ha esforzado por proteger a los menores en sus plataformas. La compañía argumentó que no pudo haber engañado a los consumidores sobre la posible adicción a sus servicios, ya que la “adicción a las redes sociales” no es una afección psiquiátrica reconocida.

    El miércoles, el director jurídico de la compañía, CJ Mahoney, declaró que el acuerdo alcanzado con los estados solo sería viable si todas las empresas de redes sociales modificaran el diseño de sus plataformas. “Dado que los adolescentes utilizan con fluidez decenas de aplicaciones, necesitamos una solución integral para todo el sector. Por ello, hacemos un llamado a nuestras empresas competidoras, TikTok, Snap y YouTube, para que implementen este nuevo marco de trabajo de inmediato”, declaró Mahoney en un comunicado.

    Meta, YouTube, TikTok y Snap se enfrentan a miles de demandas similares en Estados Unidos, presentadas por familias, particulares, distritos escolares y otros fiscales generales. Meta y YouTube perdieron el primero de estos casos en juicio en febrero, siendo condenados a pagar seis millones de dólares a la joven demandante. (TikTok y Snap llegaron a un acuerdo extrajudicial antes del juicio).

    Otras dos demandas que debían ir a juicio este verano, una federal y otra en un tribunal estatal de California, también se resolvieron mediante acuerdos extrajudiciales por sumas no reveladas.

    Meta perdió una demanda aparte, interpuesta por el fiscal general de Nuevo México, en la que se le ordenó pagar casi mil millones de dólares al estado por permitir la explotación sexual infantil en sus plataformas.

    Se esperaba que el juicio en Oakland durara varias semanas, con decenas de testigos declarando. Sin embargo, solo se celebraron cuatro días de sesiones.

    Más sobre:EE.UU.MetaRedes socialesNiñosCaliforniaOaklandMundo

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