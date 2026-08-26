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    Ministro Arrau por interceptación de llamadas en nuevo estado de excepción: “Es un tema que podemos modificar y discutir”

    El ministro de Seguridad además sostuvo que existe consenso en que "se necesita un estado de excepción constitucional local para hacerse cargo de barrios, de zonas donde el crimen organizado opera”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió a las críticas que ha recibido la reforma constitucional de seguridad, apuntando que están abiertos a discutir la interceptación de llamadas.

    Al momento de abordar las posibles modificaciones al nuevo estado de excepción propuesto, es que el ministro señaló que las principales críticas han estado por la extensión de la duración del estado de excepción constitucional. Para nosotros eso no es una línea roja totalmente disponible, incluso si es necesario dejarlo similar a los que existen hoy día, no es problema".

    “Respecto a la interceptación de telecomunicaciones también es un tema que podemos modificar y discutir, y el resto de los temas ya son ajustes bastante menores”, añadió.

    Asimismo, frente a las voces que piden retirar el proyecto, el ministro señaló que “en las discusiones técnicas que hemos tenido con parlamentarios de amplios sectores políticos, todos coinciden en que se necesita un estado de excepción constitucional local para hacerse cargo de barrios, de zonas donde el crimen organizado opera”.

    “Hay que mejorar esa excepcionalidad constitucional para hacernos cargo de esa realidad. ¿Cuál es la forma? Bueno, es lo que estamos discutiendo con los parlamentarios", añadió.

    A la vez, Arrau destacó que “seguimos en esta discusión, y agradezco la buena voluntad de los parlamentarios, esperemos llegar a buen puerto con esto, pero recordar que hay una serie de otros proyectos, de temas migratorios, de temas de retención de personas migrantes, de reglas de uso de la fuerza, de protección a nuestras policías, que son muy urgentes y que están con un máximo nivel de urgencia”.

    Arrau, también expresó que “hay que mejorar el tema de los controles, de los plazos y hemos expresado nuestra voluntad de tramitar esto con calma y por eso el ministro, el secretario general de la presidencia ha expresado que se va a bajar el nivel de urgencia y se va precisamente a dar espacio para hacer esas mejoras que los parlamentarios han manifestado”.

    Situación del Clan Chen

    En la ocasión, el ministro además abordó la situación del Clan Chen y su regreso a un centro penitenciario de la región de Tarapacá, apuntando que “ya hay personas que fueron trasladadas a máxima seguridad, al recinto de La Laguna, en Talca, que han presentado recursos para ser devueltos por diferentes justificaciones -entre ellas hay personas del Clan Chen- a otros recintos penitenciarios con otras normas de seguridad donde están en su espacio de confort”.

    “Creemos que lo que hemos presentado, que tendrá su bajada en leyes orgánicas y leyes de quórum específico, lo que buscamos es que cuando hayan personas condenadas por crimen organizado de terrorismo, ellos tengan un régimen penitenciario especial donde el juez, si decide que esa persona pertenecía a este tipo de organizaciones, no tenga incidencia en qué recinto cumple su condena ni de qué forma”, agregó.

    Luego agregó que “si es que pertenece, se va a máxima seguridad porque creemos que el crimen organizado, el terrorismo tiene que tener un régimen penitenciario especial, que hoy día eso no es posible con las normas como está quedando en evidencia por este, y muchos recursos que se presentan semana a semana para relocalizar presos”.

    Operativo de control migratorio

    El ministro de Seguridad realizó las declaraciones en el marco de un operativo de control migratorio realizado por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) en sectores aledaños al metro de Cal y Canto y el Mercado Tirso de Molina.

    Según sostuvo respecto al procedimiento, “ustedes ven, ya hay un par de furgones con personas que se ha detectado que son personas que están en situación irregular y esto inicia un largo proceso”.

    “Ellos son notificados, quedan con esa orden, quedan en libertad. Después, si es que hay una expulsión, hay que encontrar a esas personas de nuevo y por eso se han presentado algunas normas que están hoy día en discusión en el Congreso, que son parte de nuestra agenda contra el terrorismo”, añadió.

    Dichos del senador Daniel Núñez (PC)

    En la ocasión, el ministro además abordó los dichos del senador del partico Comunista, Daniel Núñez, quien señaló que “no sé qué estaba fumando el ministro Arrau cuando hizo esta reforma constitucional”.

    “No hay mucho que responder a ese tipo de epítetos. La verdad es que son cosas bastante fuera de lugar”, señaló Arrau, agregando que “me imagino que lo que él busca es polemizar y nosotros claramente no vamos a caer en eso”.

    Más sobre:SeguridadMartín ArrauReforma ConstitucionalEstado de excepción

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