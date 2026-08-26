Becker y reunión con el gobierno de parlamentarios de La Araucanía: “Esperamos conversar lo que ha significado el estado de excepción”

En medio de las conversaciones del Ejecutivo con distintos parlamentarios para presentarles en mayor profundidad la reforma constitucional en seguridad, el senador Miguel Ángel Becker (RN) adelantó que el biministro de Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, invitó a La Moneda a todos los parlamentarios de La Araucanía para el próximo viernes 4 de septiembre.

Y es que el asunto ha resultado complejo para el Ejecutivo, que ha visto un rechazo a distintos apartados de su propuesta de modificación a la Carta Magna, que incluye un nuevo estado de excepción constitucional y la inhabilidad de acceso a beneficios de salud pública a condenados por crimen organizado y terrorismo.

En Desde la Redacción de La Tercera, el parlamentario de La Araucanía enfatizó que ha faltado trabajo prelegislativo para esta reforma del Ejecutivo.

“De repente hay algunos equipos que eventualmente le falta un poco más de experiencia y poder conversar las cosas previamente de manera que no exista esto de que reciba el gobierno fuego amigo como se denomina a propósito de que hubo voces disidentes del propio Chile Vamos y otros estamentos”, explicó.

El senador considera que desde el Ejecutivo “ hubo un intento de pasar un poco el tejo para después negociar hacia abajo ”.

“Yo creo que francamente no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es un trabajo previo. Nosotros hemos tenido dos reuniones con el Presidente en Cerro Castillo. Han sido muy productivas, hemos podido conversar, plantear los temas, pero no han estado el resto de los ministros que a veces se tienden a escapar”, detalló.

En ese sentido, adelantó que el próximo 4 de septiembre el biministro Alvarado invitó a los 16 parlamentarios de La Araucanía para sostener una reunión en La Moneda, en un contexto de negociaciones por la reforma constitucional de seguridad.

“Estamos convocados a La Moneda. Esperamos conversar seguramente lo que ha significado el estado de excepción y otros aspectos que dicen relación con lo que viene hacia adelante”, detalló el otrora teniente del Ejército.

“Yo espero que todos podamos estar ahí y que el gobierno reciba la mirada de todos los sectores y poder sin duda conversar los temas e ir avanzando en esto”, añadió.

El senador Becker también detalló durante la entrevista sus razones para estar en contra de un nuevo estado de excepción constitucional.

“ Esto de poder tener la facultad el Presidente de generar un estado de excepción de ocho meses sin mayor control del parlamento no me parece bajo ninguna circunstancia . Tampoco me parece que por una simple medida judicial o prejudicial se puedan intervenir los teléfonos y abrir las cuentas bancarias”, detalló el senador.

Haciendo una comparación con el estado de excepción en La Araucanía, del que remarcó que ha entregado buenos resultados contra la violencia en la Macrozona Sur, enfatizó que sus aprensiones con la propuesta se encuentran en la colaboración de las Fuerzas Armadas.

“Yo fui soldado durante doce años, fui oficial del Ejército. Nosotros no nos preparamos para enfrentar turbas. No nos preparamos ni tenemos las herramientas para enfrentar delincuentes con molotov. Nosotros tenemos que enfrentarnos, y así espero que nunca ocurra a nivel interno, pero si tenemos que enfrentarnos nosotros nos vamos a enfrentar con toda la fuerza que tenemos como Fuerzas Armadas, pero nosotros no vamos a detener a nadie”, detalló.

A lo que agregó posteriormente: “Deberíamos tener Carabineros con más armamento, más preparación. Policía de Investigaciones con más armamento, más preparación también, y ellos en conjunto poder sacar adelante el proyecto país que queremos. Tenemos que controlar el ingreso irregular de personas, capturar a los delincuentes, ponerlos en la cárcel, ojalá para siempre, y de esa forma vamos a ir limpiando nuestro país de esta lacra que es el crimen organizado”.

Revisa la entrevista completa acá: