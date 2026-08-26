Atlético de Madrid le raya la cancha a Julián Álvarez: “Esta situación no va de dinero, va de dignidad”

Un contundente comunicado emitió este miércoles el Atlético de Madrid en relación a Julián Álvarez. Después de que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, volviera a referirse al delantero como opción para reforzar el ataque, el club colchonero respondió con todo.

“Seguimos muy interesados en Julián Álvarez. Nos gustaría que aceptaran nuestra oferta, y lo estamos haciendo con el máximo respeto hacia el Atlético de Madrid”, afirmó el mandamás de los culés.

Laporta agregó que en caso de que si el Atlético de Madrid “está en disposición de vender al jugador durante esta ventana de transferencias de verano”, estarían “listos para comprarlo”.

EL comunicado del Atlético de Madrid

“La única víctima del caso Julián somos nosotros”, plantearon de entrada justo el día en el que el ariete se ausentó de las prácticas matinales del cuadro rojiblanco.

“Se está victimizando al jugador, pero el daño económico y reputacional es para el club”, ampliaron en el informativo, agregando además que este hecho “mos han perjudicado en lo económico y en lo social”.

Y para evitar cualquier duda, fueron tajantes al sostener que “hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça”, pues “esta situación no va de dinero, va de dignidad”.

Todo arrancó en el Mundial

Este conflicto entre los clubes españoles surgió en plena disputa del Mundial de Norteamérica 2026. Cuando Álvarez era parte del plantel de Argentina, el ariete manifestó su intención de salir del cuadro colchonero a pesar de mantener un contrato vigente.

“No es momento de hablar de eso, pero no puedo esconderme”, dijo de entrada.

“Hablé con la gente del club. Creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, complementó.

Sin embargo, tras el fin del Mundial, Julián Álvarez ha debido enfrentar momentos complicados. Este domingo el delantero fue suplente en el duelo entre el Atlético y el Villarreal y recibió un trato hostil por parte de los hinchas.

Mientras algún sector de la parcialidad colchonera cantaba “que se vaya, dile que se vaya de una p... vez”, otros hacían sentir su descontento con pifias al momento en el que salía a realizar el calentamiento.

La olla de presión estalló cuando el argentino ingresó al campo de juego. Pero no se acabó ahí. Al término del compromiso, el club le prohibió acercarse a las tribunas para despedirse de los hinchas como una señal de protección. Aquello solo aumentó la rabia.



