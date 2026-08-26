Senador Daniel Núñez (PC) y reforma de seguridad: “No sé qué estaba fumando el ministro Arrau cuando hizo esta reforma constitucional”

Durante la mañana de este miércoles, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, cuestionó la reforma de seguridad impulsada por el Gobierno, apuntando que “no sé qué estaba fumando el ministro Arrau cuando hizo esta reforma constitucional”.

En conversación con Radio Infinita el senador sostuvo que “yo creo que a esta altura la reforma constitucional en materia de seguridad está muerta”, y añadiendo que “fue algo con claros tintes autoritarios”.

Es así como Núñez agregó que “yo creo que aquí el ministro parecía más ministro de Pinochet que ministro, digamos, de un gobierno democrático”.

“Yo creo que esa reforma ya murió. Yo no veo por dónde pueden llegar a los votos que necesitan. Son 29. Basta que la oposición esté ordenada con sus parlamentarios electos, que somos 23, y ellos no pueden sacar los votos que se requiere”, sostuvo.

En la misma línea mencionó que “ahí lo que quisieron fue castigar al que piensa distinto, al que exprese una disidencia. Yo creo que es algo muy raro esto de la reforma constitucional. No sé qué estaba fumando el ministro Arrau cuando hizo esta reforma constitucional”.

A su vez, Núñez señaló que “Yo creo que el ministro Arrau quedó traumado con la discusión del segundo proceso constitucional. Él fue convencional en esa etapa. Entiendo que muchas de estas propuestas venían en el segundo proceso constitucional. Bueno y hay gente que cuando es tan fanática ve una oportunidad y vuelve con las mismas ideas que fracasaron”.

“Mi sensación es que él trató de hacer un proceso constitucional exprés a través de esta reforma, inspirado en ideas que ya él había planteado, y que bueno, esto no tiene apoyo político”, agregó.