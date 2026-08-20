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    Alcalde de Talca: “Nos enteramos por la prensa de que venían reos de alta peligrosidad (...) No había un plan de seguridad para la ciudad”

    En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', Juan Carlos Díaz planteó que le preocupa que no se hayan tomado medidas de seguridad y mitigación para el exterior de la cárcel La Laguna y la ciudad en el marco del traslado de reos de alta peligrosidad. Un tema que, dice, abordó con el propio Presidente José Antonio Kast.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Juan Carlos Díaz, alcalde de Talca. Foto: cedida.

    A través de la cuenta de YouTube del gobierno, en un mediático operativo, se transmitió la semana pasada la Operación Cancerbero, que involucró el traslado de reos de alta peligrosidad a la nueva cárcel de Talca, La Laguna.

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistado por Rodrigo Álvarez y Roberto Gálvez, el alcalde la comuna, Juan Carlos Díaz, aseguró que se enteró a través de los canales de televisión de la categoría de los presos que llegarían al penal de alta seguridad.

    En esa línea, planteó que no había un plan de mitigación para el entorno y la población flotante que acarreará el traslado, y relata cuál fue el compromiso que le habría hecho el Presidente José Antonio Kast.

    ¿Cómo mira ya en perspectiva el plan del gobierno?

    Nosotros esperábamos que esto ocurriese, que se fuese copando la cárcel La Laguna, toda vez que tiene una capacidad para 2.300 reos y es un proyecto que parte hace bastante tiempo (...). Nuestra preocupación central fue la socialización, que se nos dijese cuáles iban a ser las medidas de mitigación y seguridad para el entorno inmediato y para el resto de la comuna. Y allí han existido compromisos.

    ¿Qué compromisos?

    Conversamos posterior a la ceremonia y la actividad que se desarrolló en Talca hace una semana con el Presidente de la República, y él se comprometió, en el breve plazo -nosotros le dijimos que no debiese superar los 30 días-, a un dispositivo de seguridad. Creemos que esto hay que realizarlo de manera anticipada, proactiva y no esperar que ocurran desmanes o trastornos en el entorno inmediato.

    ¿No sabía que eran reos de alta peligrosidad los que se trasladarían?

    No. La semana pasada se nos invita porque venía el Presidente a dar apertura a la cárcel de La Laguna. A nosotros siempre se nos ha dicho que se partía con población penal de Talca, población penal del resto de la región del Maule (...). Esa era nuestra información y nos enteramos por la prensa de que venían reos de alta peligrosidad.

    ¿Cuándo se entera por la prensa?

    El mismo día. Recuerden que los matinales estaban transmitiendo en vivo (...). La medida uno la entiende y responde a una necesidad de país y estaban las condiciones de infraestructura, eso nadie lo discute y creo que es una buena señal. Pero el no informarnos... Nosotros no queríamos saber los detalles porque entendemos que esto requiere máxima discreción por temas de seguridad, pero sí saber que van reos de alta peligrosidad y que para eso se van a tomar medidas de mitigación en el entorno inmediato y en la ciudad.

    ¿Fue un error que no lo conversaran con ustedes?

    Creo que sí fue un error y no solamente la comunicación, sino que (no) tomar las medidas, porque no solamente no se nos comunicó, sino que no había un plan de seguridad para la ciudad. Tiene que existir mayor presencia policial en el sector (...).

    Más sobre:Desde la RedacciónTalcaAlcalde Juan Carlos DíazCárcelLa LagunaTren de AraguaAlta peligrosidadJosé Antonio KastGobierno

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