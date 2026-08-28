Conoce a los rivales de Tomás Barrios y Alejandro Tabilo en la primera ronda del US Open
Los tenistas chilenos ya saben a quien enfrentarán en el último Grand Slam de la temporada.
Chile tendrá representación doble en el US Open. Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) y Tomás Barrios (144°) están en el cuadro principal del último Grand Slam de la temporada. Ahora conocen a sus rivales en la primera ronda.
El chillanejo enfrentará al belga Alexander Blockx (32°). Será el primer enfrentamiento entre ambos.
Por otro lado, Tabilo se medirá al alemán Yannick Hanfmann (54°). Hasta ahora se han medido en tres oportunidades, con dos victorias para el chileno y una para el europeo.
Garin quedó en el camino
Barrios llegó al cuadro principal del US Open tras vencer al español Daniel Rincón (208°), por parciales de 6-4 y 6-3 en la última ronda de la qualy.
En esa misma instancia, Christian Garin (135°) quedó eliminado luego de retirarse ante el británico Tomy Samuel (110°). Gago abandonó el juego después de casi tres horas de espera para reanudar una segunda postergación por lluvia, cuando caía por 4-6, 6-4 y 5-0.
“Estoy muy triste. Han sido meses difíciles, trabajando muchísimo para volver a competir y sentirme bien dentro de una cancha, por lo que terminar de esta manera duele mucho”, dijo el ariqueño.
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