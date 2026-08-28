El desahogo de Alexis Sánchez tras sus primeras semanas en Canadá: “No siempre es fácil, pero cada paso suma”

Alexis Sánchez se alista para su encuentro con Lionel Messi. Este sábado, a las 19.30, el Montreal visita al Inter Miami. El Niño Maravilla ya sumó sus primeros minutos en la Major League Soccer y comienza a tener mayor participación en el equipo canadiense. El delantero chileno disputó 11 minutos en el triunfo por 2-1 ante Columbus y luego jugó 28 minutos en el empate 2-2 frente a LA Galaxy.

Ante el cuadro angelino, su ingreso tuvo incidencia en la reacción de Montreal. El equipo consiguió igualar el marcador y ahora está a tres puntos de los puestos de postemporada, aunque continúa en el penúltimo lugar de la Conferencia Este de la MLS.

Tras sus primeras semanas en Norteamérica, Sánchez compartió un mensaje en sus redes sociales en el que se refirió a los cambios que ha significado esta nueva etapa de su carrera. “Fue una semana de muchos cambios: viajes, lejos de la familia y el comienzo de una nueva etapa en Canadá. No siempre es fácil, pero cada paso suma. Como siempre dijo: ‘allá Vamos otra vez’. Que este nuevo capítulo venga con aprendizaje, y seguir creciendo”, escribió el delantero en Instagram.

En Montreal ya destacan la influencia del chileno. Daniel Ríos, autor del primer gol ante LA Galaxy, valoró el ingreso de Sánchez y su participación en el encuentro. “Todos estaban muy emocionados de verlo. Es un jugador extraordinario que estuvo en los mejores clubes con los mejores futbolistas”, señaló el delantero mexicano.

Ríos también apuntó al efecto que tuvo Sánchez desde su entrada al campo. “Su impacto fue inmediato. En cuanto pisó el campo, empezó a crear jugadas, a controlar el balón y a reorganizar a todos. Es fantástico tener un jugador así”, añadió.

El técnico Philippe Eullaffroy también destacó el aporte del atacante nacional. “Desde que entró a la cancha, aportó su energía”, señaló. “También su experiencia y su conocimiento del juego. Además permitió que la hinchada se volcara aún más en el terreno de juego. Eso nos ayudó muchísimo”, agregó el entrenador.

De todas formas, Eullaffroy reconoció que Sánchez todavía no está en su mejor nivel. “De alguna manera, dirigió algunos de los reposicionamientos y aconsejó a los demás. Aún está lejos de alcanzar su máximo potencial y él lo sabe, pero lo interesante es que siempre quiere jugar hacia adelante”, sostuvo.