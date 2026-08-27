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    Los millones y las estrellas que mueve la MLS, la liga que recibe a Alexis Sánchez

    La llegada del Niño Maravilla a Norteamérica mantiene una tendencia. El chileno aterriza en una liga que en la última década elevó el valor de sus franquicias, multiplicó sus ingresos y atrajo a figuras mundiales.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Los millones y las estrellas que mueve la MLS, la liga que recibe a Alexis Sánchez. Foto: @cfmontreal

    La llegada de Alexis Sánchez al Montreal vuelve a poner el foco en la Major League Soccer. El chileno firmó hasta mediados de 2027, con una opción para la temporada 2027-28. Ocupará una plaza de Jugador Franquicia, el mecanismo que permite pagar contratos por encima del límite salarial de la liga. El Niño Maravilla se enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi este sábado.

    La MLS tiene hoy 30 equipos. Son 27 de Estados Unidos y tres de Canadá. Hace una década eran 20. La última incorporación fue San Diego FC, que comenzó a competir en 2025 después de que su grupo propietario pagara una cuota de expansión de US$ 500 millones. La diferencia con etapas anteriores es amplia. Por ejemplo, Toronto FC pagó US$ 10 millones para ingresar en 2007.

    Los millones que mueve

    Sportico estimó en febrero de 2026 que las 30 franquicias suman un valor de US$ 23.000 millones, incluyendo equipos, negocios relacionados y activos inmobiliarios. El promedio es de US$ 767 millones por club, un 39% más que en la medición de 2021.

    Inter Miami lidera con US$ 1.450 millones, seguido por Los Angeles FC, con US$ 1.400 millones. LA Galaxy alcanza US$ 1.170 millones; Atlanta United, US$ 1.140 millones; y New York City FC, US$ 1.120 millones. Montreal se encuentra entre las franquicias de menor valoración (US$ 430 millones).

    Los planteles también mueven cifras altas. Transfermarkt calcula su valor conjunto en cerca de US$ 1.632 millones, con más de 860 jugadores y una media aproximada de US$ 1,85 millones por futbolista. Inter Miami tiene el plantel más valorizado, con cerca de US$ 106,5 millones. El 59% de los jugadores de la liga son extranjeros y la edad promedio es de 25,8 años.

    Alexis Sánchez. Foto: @cfmontreal

    El límite salarial y la excepción para las figuras

    Pese al valor de sus planteles, la MLS mantiene un esticto control salarial. En 2026, cada club dispone de un Salary Budget de US$ 6,425 millones para su plantel principal. El cargo máximo de un jugador contra ese presupuesto es de US$ 803.125 y el salario mínimo es de US$ 113.400.

    La excepción son los denominados Jugadores Franquicia. Cada equipo puede utilizar hasta tres plazas para futbolistas cuyos contratos superen el límite. Solo una parte del sueldo se contabiliza dentro del presupuesto y el resto lo paga directamente el club.

    El cargo normal es de US$ 803.125 máximo. Si se incorpora después de la apertura de la ventana secundaria de transferencias, baja a US$ 401.562,50. Como Sánchez será Jugador Franquicia, Montreal puede pagarle una remuneración superior.

    El monto de su contrato todavía no es público. La última guía salarial de la Asociación de Jugadores de la MLS considera a quienes tenían contrato al 16 de abril de 2026, por lo que no incluye al chileno.

    Esa misma regla permite pagar algunos de los contratos más altos de la competencia. Lionel Messi recibe anualmente US$ 28,33 millones en Inter Miami. Heung-Min Son alcanza US$ 11,15 millones en LAFC; Rodrigo de Paul, US$ 9,69 millones en Miami; Miguel Almirón, US$ 7,87 millones en Atlanta United.

    Más figuras y más ingresos

    El mercado de 2026 sumó nuevas contrataciones procedentes de Europa. Orlando City incorporó a Antoine Griezmann, mientras que Chicago Fire fichó bajo la misma figura a Robert Lewandowski. Son había llegado a Los Ángeles en 2025 y Thomas Müller juega en Vancouver Whitecaps. Ahora se suma Sánchez.

    Parte del crecimiento económico de la MLS proviene de los derechos audiovisuales. Apple y la liga firmaron un acuerdo por 10 años, entre 2023 y 2032, cuyo valor fue de US$ 2.500 millones, lo que equivale a US$ 250 millones por temporada. El contrato anterior con Fox, ESPN y Univision generaba alrededor de US$ 90 millones anuales.

    Desde 2026, los partidos de fase regular, la Leagues Cup y los playoffs están incluidos en la suscripción estándar de Apple TV, que cuesta US$ 12,99 mensuales en Estados Unidos. Durante los primeros tres meses de esta temporada, la MLS informó un promedio de 7,9 millones de espectadores en vivo por semana. La cifra fue un 62% superior a la del mismo período de 2025.

    Los ingresos comerciales también aumentaron. En 2024, la MLS informó un crecimiento del 13% en ingresos por patrocinadores. Los contratos comerciales de los clubes subieron en el mismo porcentaje, mientras que los ingresos por licencias y merchandising aumentaron un 25%. La competencia mantiene acuerdos con Adidas, Apple, AT&T, Audi, Coca-Cola, Ticketmaster, TikTok, Walmart, Beats by Dre, Procter & Gamble y Home Depot.

    Más equipos, más estadios y más público

    La expansión también se refleja en la asistencia. En 2016, con 20 clubes, la MLS recibió poco más de siete millones de espectadores durante la temporada regular, con un promedio de 21.692 por partido. En 2025, con 30 equipos, asistieron 11,2 millones de personas y el promedio fue similar: 21.988 espectadores. Sin embargo, el público total aumentó cerca de un 60% en una década.

    El récord se produjo en 2024, con más de 12,1 millones de asistentes. En 2026, antes de la pausa por el Mundial, el promedio alcanzaba los 22.109 espectadores y más de 4,8 millones de personas habían pasado por los estadios durante los primeros meses.

    Desde que la FIFA le adjudicó el Mundial 2026 a Canadá, México y Estados Unidos, en 2018, la MLS incorporó siete clubes y nueve estadios específicos para fútbol. Durante ese mismo período, las valoraciones de las franquicias se triplicaron. El campeonato suspendió su calendario durante la Copa del Mundo y retomó la competencia el 16 de julio. En el torneo participaron 45 jugadores pertenecientes a 22 clubes de la MLS, repartidos en 17 selecciones.

    El siguiente cambio llegará en 2027. Entre febrero y mayo se jugará una temporada de transición de 14 fechas, denominada Sprint Season. Luego, desde julio de 2027, comenzará la temporada 2027-28, que se disputará en paralelo con las ligas europeas.

    El contrato de Sánchez ya considera esa estructura. El chileno permanecerá en Montreal hasta el final de la Sprint Season. El club, además, tiene una opción para extender su vínculo durante la temporada siguiente.

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