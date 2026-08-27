Con el Mindep tomando acciones legales: los miles de millones que tienen en la mira a Santiago 2023

La noche de este martes, el Ministerio del Deporte informó que el día anterior denunció en el Ministerio Público presuntas irregularidades detectadas en el proceso de cierre de la Corporación Santiago 2023, algo que ya había adelantado el domingo pasado el titular de la cartera Francisco Riveros en entrevista con El Deportivo.

“Ese es un tema que está abierto todavía, la corporación todavía no está cerrada, pese a que debió cerrarse en noviembre de 2024, pero luego se pidió una extensión que permitían los estatutos hasta noviembre de 2025... Hay problemas con Santiago 2023 que estamos revisando; rendiciones rechazadas, juicios laborales y civiles, materias legales, estatutarias, que llaman la atención. Esto es algo que busco con especial interés: fortalecer el control del uso de los recursos en el deporte chileno, así que esta situación la estamos revisando y estamos bien de cerca con ella”, afirmó.

En la oportunidad, él mismo explicó su rol en la corporación durante sus inicios y aclaró que en su periodo está todo en regla: “Sí, y yo esto lo aclaro abiertamente, no tengo ningún problema en decirlo: yo fui parte del primer equipo que llegó a la corporación y estuve en ella entre julio y diciembre del 2019. De ahí, decidí regresar al sector privado, fue una etapa de diseño y de proyección de lo que iba a ser el trabajo de la corporación, y ahora me toca ver todo lo que pasó después de eso. Yo estuve en una etapa inicial y donde está todo aclarado y las rendiciones aprobadas”.

Dentro de los problemas más comunes que ha ido enfrentando la corporación, se encuentran numerosos juicios laborales con funcionarios contratados a honorarios entre 2018 y 2023 y con diversos proveedores, lo que ha derivado en pagos de millonarias indemnizaciones. Uno de las mayores controversias se dio con la empresa brasileña Fast y con Mediapro. Asimismo, hubo diferencias en pagos tributarios. Y si bien la corporación cerró en noviembre del año pasado, actualmente un agente liquidador es el que se está encargando de los asuntos pendientes.

De acuerdo a lo que conocido por este medio, las rendiciones se presentaron en su totalidad, siendo aprobado el 94% de ellas y rechazado un 6%. En este último ítem, el monto observado bordea los $ 24 mil millones de pesos. Sin embargo, esto no necesariamente significa que se haya constituido algún delito o que esos montos no se destinaran a los fines previstos. De hecho, varias observaciones son por aspectos de forma, la falta de algún documento o de información adicional. No obstante, en otras situaciones, el Mindep plantea que pudo haber alguna irregularidad, principalmente en la toma decisiones, y por eso decidió llevar el asunto a la justicia.

“Los antecedentes que motivan esta denuncia dicen relación con rendiciones de cuentas rechazadas, decisiones financieras que habrían significado eventuales perjuicios patrimoniales para la Corporación, y aspectos vinculados a la administración del proceso de liquidación que, a juicio del ministerio, ameritan ser esclarecidos por la autoridad competente”.

La prórroga de la Corporación

Una de los puntos de controversia para el actual gobierno es la razón para prorrogar por un año más el funcionamiento de la Corporación Santiago 2023. En ese sentido, El Deportivo accedió al acta de la Asamblea Extraordinaria de la entidad, celebrada el 24 de septiembre de 2024 en las oficinas del Instituto Nacional de Deportes.

La reunión fue presidida por Israel Castro, exdirector del IND, y contó con la presencia de la exsubsecretaria Antonia Illanes, la jefa de administración y finanzas Lorena Castillo, y los representantes del Comité Olímpico Miguel Ángel Mujica y Aquiles Gómez. También asistió como invitado Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo de Santiago 2023, entre otros personeros y asesores legales.

Mayne-Nicholls había realizado la solicitud de extensión al directorio, debido a que existían procesos pendientes, rendiciones de cuentas en procesos, además de diversos temas judiciales pendientes y garantizar la continuidad de los procesos administrativos con distintas entidades, como el SII, municipalidades, prorrogar contratos estratégicos y finiquitar otros contratos con proveedores. Pero, principalmente, las razones más importantes obedecían a rendiciones y juicios. También se mencionó el uso y distribución de los fondos privados de la corporación.

Eso sí, Mayne-Nicholls era de la idea de cerrar inmediatamente la corporación. De hecho, lo dijo públicamente a este medio en 2024. “La ley 21.640 de presupuestos del sector público para 2024, en la partida 26, capítulo 02, programa 01, en la glosa 8 y 18, indica claramente que se le va a traspasar a esta corporación un monto del orden de los $ 16 mil millones, para poder funcionar este año y cerrar los contratos que todavía nos quedaban, pero el proceso para la disolución no puede exceder, dice la ley, al 30 de septiembre de este año. Entonces, para mí, lo que manda es la ley de la República. La idea es cerrar la corporación el 30 de septiembre y por eso estamos acelerando las rendiciones”, afirmó.

En el entorno del expresidente de la ANFP recuerdan que las autoridades encabezadas por Jaime Pizarro le solicitaron hacer uso de la prórroga, a lo que él accedió. Sin embargo, también avisó que solo continuaba hasta diciembre de 2024. “Un último factor a considerar es que diversas autoridades del Ministerio de Deportes (sic) y del Instituto Nacional del Deporte (sic) me han indicado que sería un cierre brillante de Santiago 2023 que la Corporación se liquide de manera perfecta, esto es, con un 100% de rendiciones aprobadas. Para ello es imprescindible el plazo solicitado” , señalaba la carta de Mayne-Nicholls al directorio.

Actualmente, siguen abiertos varios juicios por vulneración de derechos fundamentales y, según denuncian algunos abogados querellantes, los representantes de la extinta corporación no han acudido a las audiencias.