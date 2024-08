Harold Mayne-Nicholls: “La idea es cerrar la Corporación Santiago 2023 el 30 de septiembre”

Harold Mayne-Nicholls comienza a despedirse de la Corporación Santiago 2023. El director ejecutivo hoy está abocado a los últimos compromisos de la entidad antes de abocarse de lleno a sus funciones en Colo Colo, donde está a cargo del proyecto de remodelación del estadio Monumental tras haber sido convocado por Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

¿En qué momento se encuentra la Corporación Santiago 2023?

Estamos empezando a terminar las rendiciones. Llevamos un 83,42% rendido. De los 229 mil millones, llevamos 191 mil millones y esperamos al 15 de agosto rendir todo. Sí hemos tenido inconvenientes con el Sisrec, que es el sistema de la Contraloría. En julio hubo tres días en que no pudimos rendir nada porque se cayó. Y, por experiencias anteriores, informé inmediatamente al IND. También tenemos entregada la infraestructura y estamos acelerando al máximo la entrega de los materiales deportivos, pero eso escapa de nosotros porque lo tiene que ver el IND con el Comité Olímpico. Hace cuatro meses que les estamos diciendo cuándo lo quieren... Y estamos empezando a terminar toda la documentación, que es parte del legado. Nos queda terminar el documental y las cuatro series de los Juegos. Y hoy tenemos cerca de 140 personas trabajando, la mayoría en las rendiciones.

¿En qué consistió su viaje a París?

Fuimos básicamente a varios temas. El principal fue la presentación del libro que se hizo en la Embajada de Chile en Francia, con una muy buena asistencia de gente de varios países latinoamericanos. Después de eso estuvimos también con los carabineros que están allá y que estuvieron en los Juegos, fuimos a la recepción al Team Chile y además aprovechamos de cerrar un contrato con GL. Teníamos una disputa en que ellos pedían una cantidad de dinero que nosotros no estábamos dispuestos a pagar y terminamos de cerrarlo con el CEO de GL en París. Ya lo teníamos cerrado prácticamente, pero había que darle el toque final para que no hubiera ninguna sorpresa.

¿Participaron en algunas de las gestiones del gobierno para la postulación a los JJ.OO. de 2036?

No hay nadie de nosotros involucrado en la postulación de Chile. Eso lo lleva el Ministerio del Deporte con el Comité Olímpico y nosotros no estamos involucrados en eso.

¿Pero el Presidente Boric no ha conversado con usted sobre el tema, tomando en cuenta la experiencia de Santiago 2023?

Sí, el Presidente ha conversado conmigo, pero son conversaciones absolutamente informales. Él me pregunta, yo le contesto, no hay ninguna formalidad. O sea, es como si me preguntara qué me parece la última contratación de la Católica, yo le doy mi opinión, pero no tiene nada que ver con nada.

Se habla del futuro de la Corporación. ¿Cuánto se proyecta ahí?

Aquí hay dos temas que son súper claros. Esta corporación se rige por unos estatutos que hizo la misma corporación al momento de iniciar su trabajo en 2018, los que señalan que tras el término de los Juegos, que fue el 26 de noviembre, tiene un año más de funcionamiento. Después de eso, si el director ejecutivo lo solicita y el directorio lo aprueba, se puede alargar hasta por un máximo de un año. Eso dicen los estatutos, o sea, estamos hablando de noviembre 2025. Pero la ley 21.640 de presupuestos del sector público para 2024, en la partida 26, capítulo 02, programa 01, en la glosa 8 y 18, indica claramente que se le van a traspasar a esta corporación un monto del orden de los $ 16 mil millones, para poder funcionar este año y cerrar los contratos que todavía nos quedaban, pero el proceso para la disolución no puede exceder, dice la ley, al 30 de septiembre de este año. Entonces, para mí, lo que manda es la ley de la República. La idea es cerrar la corporación el 30 de septiembre y por eso estamos acelerando las rendiciones.

¿Qué pasa con las disputas judiciales en ese caso?

Disputas judiciales en términos legales tenemos tres o cuatro: la de GL, que ya la cerramos, y tenemos muchas laborales, gente que estima que se le hubiera tratado distinto. Podrían tener razón o no. Bueno, ahí lo que pasa es que evidentemente el directorio, llegado el momento, tendrá que buscar una fórmula para poder enfrentar esto, ya sea con alguno de los dos componentes de la Asamblea, el IND o el COCh. Hay otros que dicen que esto podría asumirlo el Consejo de Defensa del Estado, porque es una empresa público-privada. Nosotros, así como cerramos con GL, nos gustaría ver si podemos cerrar con Fast, con el tema de las llaves, y el otro tema con las ambulancias. La instrucción que tiene nuestra gente del área legal, tanto los internos como los externos es, tratar de cerrar todo antes del 30 de septiembre. Si no, esto podría ser eterno, un juicio que demore cinco o seis años. Entonces, mantener gente aquí trabajando ese tiempo, a mí me parecería insostenible.

También se podrá meter de lleno en su rol en Colo Colo.

Por suerte he podido trabajar ese tema. El miércoles hubo directorio, yo presenté los avances. Se eligió una compañía americana para que nos haga el estudio de viabilidad. Todo indica que no se puede hacer bien una renovación o reconstrucción de un estadio sin un estudio de viabilidad, sostenibilidad y modelo de negocio. Porque ahí recién vamos a poder saber realmente si está en condiciones de hacer tal cosa o la capacidad. Hoy día no está. Así que en eso hemos seguido avanzando. Ahora yo no le resto un minuto de trabajo a lo que tengo que hacer aquí, y en el tiempo en que no estoy trabajando me dedico a Colo Colo.

El estadio Monumental requerirá una inversión millonaria para su remodelación. Foto: Marcelo Hernández/Photosport.

¿Qué capacidad se busca para el estadio?

Eso te lo va a enseñar el estudio. Lo que yo quiero es que todo aquel que llegue al estadio vea el partido completo y no tenga que estar poniéndose de pie, porque justo en esa esquina no se ve, que es un tema que hay hoy día. Ese es el primer objetivo. El segundo es hacer crecer el estadio, porque eso va a permitir competir frente a quienes hoy día tienen más recursos, que son los brasileros y los argentinos. Y para eso hay que hacer crecer el estadio. Ahora, ¿a cuántos será? 55, 65, no sé. Eso te lo va a dar el modelo negocio, no me quiero adelantar. Pero lo que sea, tiene que ser algo que se sustente en el tiempo. Por eso el estudio de sostenibilidad, no ganamos nada con hacer un estadio de 85.000 personas, y después te llegan 45.000 promedio, que es espectacular, pero el estadio se ve vacío.

¿De cuántos millones de dólares es la base para el estadio?

Mira, no hay un número. Cuando yo estuve en Colo Colo hasta el 2021, de lo que se hablaba era de 100, quizás 120, quizás 120, más o menos. Pero los precios de la construcción subieron, los materiales subieron, entonces menos de eso es imposible, no hay ni una posibilidad. Y yo creo que va a ser hasta más, quizás un 20% más que eso también, creo.

O sea, ahí andaría como el orden de los 150 más o menos.

Sí, más o menos. Pero claro, depende, porque de repente aparece una nueva tecnología que te reduce todo, digamos, y manteniendo la misma calidad, los mismos estándares, porque la tecnología está.

Un sector del directorio temía que no fuese considerado el proyecto de la administración anterior.

Hubo directorio, yo participé y lo primero que me dejó sumamente satisfecho fue la opinión unánime del directorio. Hicimos unas propuestas, las trabajé todas con Alejandro Paul y Samuel Pérez, y el directorio las aceptó en forma unánime. Fue una conversación súper constructiva, súper positiva, todo el mundo aportó. Eso es lo primero y eso fue muy positivo. Y lo segundo, estoy muy viejo para creer que hay que reinventar la pólvora. Entonces, nos reunimos con Claudio Gómez, intercambiamos muchas ideas y todo lo que él hizo lo traje para acá, lo analicé, lo estudié y de lo que presentamos, el 60-70% habrá sido lo que ya hizo Claudio. El resto son las cosas que recogí. Toda la vida, por principio, he reclamado contra aquellos que llegan a un lugar y solo porque el que estaba antes lo hizo, esto no sirve para nada y solo lo mío sirve. Yo adapté lo que había. Tanto así que Alfredo Stöhwing me felicitó por haberlo hecho así.

¿Y qué fue lo que agregó?

Bueno, conseguí que bajaran un poquito los precios del estudio de viabilidad. Yo soy bien peleador y luchador en eso, así que bajaron los precios. Conseguí ampliar algunos temas de investigación que me parecen súper adecuados. Llevamos tres empresas que eran las mismas que había visto él. Y ahora ya estamos trabajando en el nombre del estadio, y acercando compañías de arquitectura.

¿El naming rights es el único camino?

Si nosotros afectamos la operación del club para la construcción del estadio, vamos a tener un problema serio. Entonces tenemos que ser capaces de conseguir el financiamiento para la renovación del estadio a través de nada que afecte la operación del club. Y eso el naming es clave, los palcos son clave, y otras ideas que se nos han ocurrido son súper importantes, por ejemplo, y solo como un ejemplo, yo creo que ya en todas las instituciones modernas tiene que haber una guardería infantil, cosa que la familia pueda ir y dejar al niñito más chico ahí jugando con un profesor. Estoy convencido de que miles de colocolinos llevarían a su niño a la guardería infantil de lunes a viernes. Eso te va a generar dos cosas que son básicas. Recursos para la mantención, porque se pagan los jardines, pero además, identidad.

Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos fueron una fiesta en el país. Foto: Adrián Aylwin/Photosport.

¿Qué reflexión hace sobre la candidatura de Chile?

Creo que es sumamente difícil, por no decir imposible, igualar a la ciudad de París como sede. Nosotros tenemos que cambiar el switch y no pretender hacer lo de los países de esta línea, sino que la gente tiene que hacer la diferencia, los chilenos y chilenas. Eso es lo que nos diferencia del mundo. Yo ahí, hincaría el diente. Mucho.

Muchos dicen que Doha está lista para 2036...

Es una potencia, pero cuidado, que después de lo que pasó en Alemania con la Eurocopa, hay un sentimiento enorme de que llevar eventos a grandes naciones financieras no genera la pasión. Puede haber un cambio ahí. Y por ejemplo si Francia llevó el surf a Tahiti, nosotros deberíamos llevar el triatlón a Rapa Nui, mantener el surf en Pichilemu y llevar el remo al Volcán Villarrica. O construir otra gran arena para el básquetbol en Concepción o Antofagasta. Nosotros deberíamos adaptar lo que ha hecho Francia y no concentrar todo en Santiago. Y a los atletas que no puedan ir a la villa olímpica por estar en esas sedes, darles el derecho de que se queden tres días después de competir.

¿Qué piensa de las políticas deportivas en Chile?

Yo siempre he creído que los atletas, los deportistas chilenos, mientras sigamos con el sistema que tenemos hoy día, tienen que ir a los Juegos Olímpicos y su gran meta tiene que ser superarse respecto de lo que hacen habitualmente. Esa debiera ser su gran meta. El sistema, por razones obvias, porque esto es una competencia, aspira a que los nuestros ganen medallas. Hay una contradicción entre lo que yo creo que es, “supérate, porque vas a estar contra los mejores del mundo”. Y el otro que te dice “gáname medalla”. Rara vez se cruzan. Yo creo que los nuestros se superan al máximo.

¿Y cómo se genera ese cambio?

Para hacer un cambio y realmente ir a competir por las medallas, necesitamos una política pública distinta. Lo vengo diciendo hace años, pero no me pesca nadie. Debe haber una política en cuanto a la actividad física y recreativa de los niños y las niñas. No es una política deportiva, es una política de la actividad física que apunte de prekínder a cuarto básico. No es que a los niños les enseñen a levantar pesas o el 4-4-2, sino que un plan diseñado por expertos que nos permita detectar cuáles chicos pueden competir en el alto rendimiento y cuáles mantenerse en la recreación. Si lo logramos, en 2040 vamos a luchar por una medalla. Es un cambio que se tiene que hacer a nivel de los ministerios de Educación, Salud y Deporte, porque hoy los niños tienen una falta de habilidad grande y además la obesidad está disparada. Lo bueno es que muchos de los papás vieron el efecto que produjo Santiago 2023 en la gente, y eso puede ayudar.