Harold Mayne-Nicholls regresa a Colo Colo de la mano de Aníbal Mosa

Colo Colo siempre hace noticia, aunque no juegue. Este lunes se efectuó una reunión de directorio en la Casa Alba. En esa instancia se trataron temas importantes para la institución, como los objetivos para el segundo semestre, los refuerzos para este mercado de pases y el proyecto de remodelación del estadio Monumental. En este último punto, Aníbal Mosa concretó el retorno de un viejo conocido a Pedrero: Harold Mayne-Nicholls.

El expresidente de la ANFP, que también se desempeñó como director de Santiago 2023, será el nuevo hombre fuerte pensando en el proyecto de remodelación del recinto deportivo, un viejo anhelo que tienen en la dirigencia alba que ha traspasado varias administraciones.

De hecho, Mayne-Nicholls estuvo entre 2019 y 2021 en Colo Colo y justamente una de sus misiones era encargarse del proyecto del estadio, algo que no pudieron concretar bajo la presidencia de Mosa, quien también dejó su cargo en 2021.

Foto: Marcelo Hernández/Photosport

Mauricio Isla y Luciano Cabral

Una vez terminada la reunión, el presidente de Blanco y Negro se dio el tiempo para conversar con algunos medios de comunicación. Una de las primeras cosas que le consultaron fue sobre los refuerzos para el segundo semestre: “Hemos tenido un directorio muy largo, pero positivo, analizamos varios temas. Hicimos un análisis bastante exhaustivo y tenemos nombres arriba de la mesa, los cuales compartimos con el directorio y con Daniel Morón. Miramos muchos jugadores y achicamos la cancha para llegar a un par de alternativas por puesto para que nuestro técnico pueda decidir”.

Además, tuvo palabras específicamente para las informaciones que dan cuenta sobre un interés en Mauricio Isla, a quien reconoció que tienen en su lista: “Es un tremendo jugador, el Huaso es un símbolo de la Generación Dorada así que no voy a descubrirlo yo. Él está dentro de un listado de jugadores que estamos analizando y esperemos conversar nuevamente con nuestro técnico, darle nombres y herramientas para que nos dé su feedback”.

Por último, no descartó la llegada de Luciano Cabral, a pesar del interés del Grupo Pachuca y de la U por el actual futbolista de Coquimbo Unido: “Es un gran jugador, uno de los que nos gustaría tener en nuestra institución, pero no quisiera adelantarme a ninguna situación porque las negociaciones se están llevando a cabo y esperamos que terminen de buena manera. En este momento seguimos negociando y buscando la conformación del plantel con Luciano Cabral. No está caído, mantenemos contacto con la gente de Coquimbo y con su representante, así que entendemos que no está caído”.