Alerta en Francia: Mbappé se rompe la nariz y es operado en Alemania

Francia cumplió. En su debut en la Eurocopa 2024, el combinado galo se impuso por la cuenta mínima a Austria, en un duelo válido por el Grupo D de la competición. El único gol del partido fue gracias a un autogol del defensor Maximilian Wöber a los 38 minutos. Sin embargo, no todo fueron sonrisas en el camarín del subcampeón del mundo en Qatar 2022. De hecho, lo más preocupante vino después del encuentro, porque su gran estrella, Kylian Mbappé, acabó con la nariz fracturada, según reportan los medios de ese país. La noticia obligó a la comitiva francesa a tomar rápidas medidas para cuidar la integridad física del futbolista.

El accidente ocurrió en el minuto 80, cuando el recientemente futbolista fichado por el Real Madrid saltó en un tiro de esquina a intentar cabecear, pero terminó chocando fuertemente contra el hombro de Kevin Danso. El nacido en París cayó al piso, sangrando, ante la preocupación del cuerpo técnico. La imagen de su nariz doblada se propagó rápidamente por el mundo. Al final, no terminó el compromiso en la cancha y fue sustituido por Olivier Giroud.

Al quirófano

Según informó el prestigioso diario L’Equipe, Mbappé luego del partido debió ser llevado en ambulancia al hospital más cercano para ser operado. Pese a esto, hasta el cierre de esta nota, desde la selección de Francia todavía no entregan un comunicado respecto a este tema.

Quien sí se refirió a esta lesión fue Didier Deschamps, que efectivamente confirmó que se trata de algo serio: “Su nariz no está bien del todo. Habrá que ver. Es el punto negro de esta noche. Aunque sólo sea la nariz, es muy molesto para nosotros. No tengo los últimos detalles, ya se tomarán decisiones. Lo vi en la camilla de masaje, no es un rasguño. Pero no tengo los detalles precisos. Así que cuando no lo sé, me callo”.

Foto: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Con esto, el futuro de la figura del seleccionado galo en el torneo es un misterio. El equipo jugará su segundo encuentro por la fase de grupos el próximo viernes 21 de junio ante Países Bajos, y cierra su zona el martes 25 enfrentando a Polonia. La agenda es apretada, por lo que fácilmente Mbappé podría no alcanzar a estar en condiciones para estos partidos.

Otro de los aspectos para tener en consideración es que lo más seguro es que tenga que jugar con una máscara, como ocurre generalmente posterior a este tipo de accidentes.