Eurocopa vs. Copa América: zoom a los torneos que tensionaron aún más la relación entre Lionel Messi y Kylian Mbappé

Para el futbolero, es un mes imperdible. Desde el pasado viernes 14 de junio hasta el domingo 14 de julio, los ojos del mundo observarán hacia Alemania y Estados Unidos, por la realización de la Eurocopa y la Copa América. Si bien todas las confederaciones tienen sus propios campeonatos de selecciones, estos dos son los principales y más llamativos, porque se concentra la elite internacional. Nada menos que 83 partidos en 30 días.

Kylian Mbappé, figura y capitán de Francia, abrió un debate acerca de la importancia de cada certamen. Provocó cierto revuelo al manifestar que la Euro es “más difícil” que un Mundial. “Siempre lo he sentido de la misma manera, es una competición realmente muy complicada. Para mí, es más complicada que un Mundial, incluso pese a la presión que hay en una Copa del Mundo”, dijo la flamante incorporación del Real Madrid. No es la primera vez que el ex PSG pone al fútbol de su continente en un escalón superior.

A mediados de 2022, ninguneó las Eliminatorias Sudamericanas. “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, sentenció.

Quien respondió a estas declaraciones fue Lionel Messi. En entrevista con ESPN, el emblema de Argentina replicó directamente el planteo de su excompañero. “No me acuerdo qué dijo (Mbappé) antes del Mundial... Cada uno da la importancia a la competición que juega. Obviamente la Eurocopa es una competición importantísima en donde están los mejores. Pero está dejando fuera a Argentina, tres veces campeón del mundo; a Brasil, cinco veces campeón del mundo; y a Uruguay, dos veces campeón del mundo. Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que es la más difícil. En el Mundial están los mejores”, manifestó la Pulga.

Las repercusiones continuaron. Otra figura que contrastó al francés fue el croata Luka Modric, subcampeón en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022. “No me gusta comparar, pero sí la Eurocopa tiene las mejores selecciones de Europa, pero en un Mundial también tienes a Argentina, a Brasil, Uruguay, Chile... Tienes grandes equipos de otros continentes. No me gusta comparar, pero yo creo que el Mundial es más difícil, porque es todo el mundo”, manifestó el experimentado volante del Madrid. También respondió el brasileño Raphinha, del Barcelona: “Me gustaría ver a los equipos europeos jugar las Eliminatorias Sudamericanas en los campos a los que vamos. Ahí vería si es fácil o difícil”.

¿Qué competencia es la mejor? ¿La Euro es más que la Copa América, por ejemplo? Interrogantes difíciles. Apelando a una serie de variantes y datos, analizando a las dos competencias continentales que se tomarán la agenda, la balanza puede inclinarse hacia uno u otro. La primera diferencia que hay que marcar dice relación con cómo se compone cada una. En el caso de la Eurocopa, 24 de las 55 asociaciones miembro logran su boleto. Por algo existen las Eliminatorias. En el caso del campeonato sudamericano, participan las 10 federaciones de la Conmebol. Se suman seis de la Concacaf, para hacer un certamen más contundente y unificador con el resto del continente.

La Copa América es el torneo de selecciones más antiguo. Data desde 1916. Estados Unidos 2024 será la versión 48°. En su historia, cuenta con ocho campeones distintos: Argentina (15), Uruguay (15), Brasil (9), Paraguay (2), Chile (2), Perú (2), Colombia (1) y Bolivia (1). Ecuador y Venezuela nunca la han levantado. La Eurocopa es más reciente, desde 1960. Acá es igual de repartido, con la curiosidad de que Inglaterra, la cuna del fútbol y campeón del mundo en 1966, nunca ha sido campeón. Los más ganadores son Alemania y España, cada una con tres estrellas. Italia y Francia cuentan con dos.

Respecto a los títulos mundiales, la región tiene al más ganador: Brasil (5). Sumando lo conseguido por Argentina (3) y Uruguay, Sudamérica cuenta con 10 campeonatos del mundo. Por su lado, Europa suma 12 trofeos con cinco selecciones distintas: Alemania (4), Italia (4), Francia (2), Inglaterra (1) y España (1). La consagración transandina en Qatar 2022 cortó con una sequía de 20 años de la Conmebol (y de dominio europeo) sin el máximo trofeo del fútbol.

La Eurocopa y la Copa América traerán un mes plagado de fútbol.

Otro detalle que marca un matiz: argentinos, uruguayos y brasileños han sido campeones del mundo y de América. Mientras que hay monarcas de la Euro que nunca han ganado un Mundial: República Checa, Portugal, Países Bajos, Dinamarca, Grecia y la ex Unión Soviética, hoy Rusia.

Punto para Europa

Donde la balanza se inclina hacia la Eurocopa tiene que ver con lo económico y con la constelación de estrellas que la adornan. Revisando la valorización de cada certamen, la diferencia es sideral. La Euro 2024 exhibe nada menos que un valor de 11.420 millones de euros (US$ 12.200 millones), sumando las 24 selecciones. Por su parte, la Copa América está valorizada en 4.250 millones de euros (US$ 4.550 millones) entre sus 16 participantes. O sea, el torneo americano equivale a poco más de un tercio (37,2%) de lo que vale su par europeo.

También se ve una diferencia sobre las figuras que disputarán cada certamen. Tomando los 50 futbolistas más valiosos del mundo, según los datos de Transfermarkt, 28 de ellos están en la Eurocopa. Los más valorizados son el inglés Jude Bellingham y el francés Kylian Mbappé, con 180 millones de euros. Le sigue otro inglés, Phil Foden, con 150 millones. Por contraparte, en la Copa América estarán presentes solo 15. El más valioso es el brasileño Vinícius Júnior, con 180 millones. Le sigue el uruguayo Federico Valverde, con 120 millones, y luego están Rodrygo junto a Lautaro Martínez, ambos en los 110 millones.

En el ítem premios, el Viejo Continente vuelve a imponerse. Y con holgura. La Eurocopa repartirá 331 millones de euros (más de US$ 350 millones), que van desde los 9,25 millones de euros (casi US$ 10 millones) solo por participar, hasta los 28,25 millones como máximo (US$ 30 millones) que podría sumar el campeón, si gana los tres partidos de la fase grupal. Para la final, la selección campeona recibirá 8 millones de euros (US$ 8,6 millones). Mientras tanto, la Copa América destinó un total de US$ 72 millones para repartir entre las 16 participantes. Cada elenco recibirá US$ 2 millones solo por estar en el torneo. El premio para el campeón será de US$ 16 millones, mientras que para el subcampeón habrá un cheque de US$ 7 millones.