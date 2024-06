La sorpresiva opinión de Lionel Messi sobre el actual momento del Real Madrid

El pasado 1 de junio, Real Madrid levantó la décimo quinta Champions League de su historia. Un hecho increíble en la historia del fútbol, tras sumar más del doble de trofeos en la competición sobre su más cercano perseguidor, el Milan italiano con siete.

Un hito que no dejó a nadie indiferente. Ni siquiera al argentino Lionel Messi, ganador de su octavo premio del Balón de Oro en 2023, lo mismo que el The Best de la FIFA.

A pesar de su exitoso paso por Barcelona, el campeón con Argentina en Qatar 2022 no pudo nada más que rendirse frente al nuevo logro del técnico italiano Carlo Ancelotti.

En una larga entrevista con el sitio argentino Infobae, la Pulga no pudo rehuir a la pregunta sobre cuál es el mejor equipo del planeta en la actualidad. Una respuesta que, realmente, sorprendió a los catalanes y al mundo del fútbol.

“Y el mejor equipo, si tenemos que decir, es el Madrid, porque es el último campeón de Champions, en los últimos años viene... en la última creo que ganó el City, pero el anterior fueron ellos también. Si hablás por resultados, es el Madrid”, reconoció el actual jugador del Inter Miami de la Major League Soccer.

A pesar de franqueza frente al evidente éxito del archirrival del Barça, el jugador transandino tampoco se olvidó del técnico que lo llevó a dos títulos de Champions en Cataluña.

“Si hablás por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que todo equipo donde esté Guardiola va a ser especial por la manera de ser de él, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos. A nivel de juego para mí el City es el mejor, por resultado, el Madrid”, reconoció el rosarino.

Favoritos en la Copa

En la larga conversación con el sitio de noticias bonaerense, el capitán de la Albiceleste también confidenció cuáles son sus impresiones de cara a la próxima Copa América.

El equipo de Argentina es el actual campeón del torneo y comparte el Grupo A junto con las selecciones de Chile, Perú y Canadá. En ese contexto, Messi no dudó en poner a su equipo como aspirante al título.

“Creo que siempre Argentina es favorita, más allá de que venimos de ganar todo eso, anteriormente, cuando no se daba que podíamos conseguir los objetivos, también siempre Argentina era favorita. Cuando arranca un campeonato, sea mundial, Copa América o lo que sea, Argentina es candidata igual que Brasil y más en esta Copa América”, dijo el transandino.

Asimismo, agregó que “hoy por hoy las selecciones sudamericanas son muy fuertes. Uruguay está muy bien, Colombia, Ecuador. Después se hace muy difícil jugar todos los partidos, pero creo que va a ser una Copa América muy igualada”.