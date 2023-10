Lionel Messi agranda su leyenda y se lleva el octavo Balón de Oro en su exitosa carrera

Los últimos meses han sido un verdadero torbellino para Lionel Messi. Hace menos de diez meses ganó el primer título en una Copa del Mundo, en el que también fue elegido el mejor futbolista en Qatar 2022, además de un mediático cambio de equipo al Inter Miami de la Major League Soccer de Estados Unidos.

En ese escenario, el Balón de Oro que entrega la revista gala France Football parecía un mero trámite. Una situación que se confirmó en el Teatro de Le Chatelet de París, donde el jugador argentino consiguió su octavo trofeo en el galardón más importante para los jugadores de todo el planeta.

El astro transandino se confirmó, además, como el deportista más ganador en la historia del premio que ya había obtenido en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021.

Este último el más controvertido de todos, por el mediocre inicio de temporada que experimentó tras su salida de Barcelona y posterior llegada a Paris Saint-Germain. Una lista en la que se impuso al polaco Robert Lewandowski, entonces en Bayern de Múnich, y el egipcio Mohamed Salah de Liverpool de Inglaterra.

La controversia, incluso, obligó a los organizadores del trofeo a cambiar las reglas en las nominaciones. El período de adjudicación se ajustó a la temporada europea en lugar de a todo el año natural. Como resultado, las actuaciones de la Copa Mundial de 2022 se tomaron en cuenta para la ceremonia de 2023, la misma que se realizó en

El más ganador

Messi pasó a la historia como el más ganador de la historia, con su octavo Balón de Oro y ahora supera en tres a Cristiano Ronaldo. Una votación en la que superó a Mbappé y a Erling Haaland.

A sus 35 años, el sudamericano hace historia, además, en otro aspecto. Antes de 1995, el premio solo era entregado a futbolistas europeos, incluso, algunos como Alfredo di Stéfano u Omar Sívori, quienes eran argentinos de nacimiento, solo alcanzaron el primer puesto cuando se nacionalizaron español y argentino, respectivamente.

Por eso, el octavo galardón de La Pulga es algo realmente histórico. Sobre todo, porque por primera vez de que se entrega, en 1956, se lo lleva un jugador que no milita en un club europeo.

Sin embargo, el argentino estuvo hasta junio pasado en el PSG francés, cuadro que omitió claramente el título mundial del transandino, a quien no homenajeó tras su regreso a París.

Tras recibir el premio, el deportista aseguró que “he tenido mucha suerte, he estado en el mejor equipo del mundo, en el mejor de la historia, he podido ganar muchos premios individuales gracias a ello. Con Argentina he pasado muy malos momentos, pero nunca bajé los brazos para conseguir Copa América y Mundial, y por ello estoy orgulloso de no haberme rendido”.

Asimismo, agregó que “las ganas que tenía la gente de que fuera campeón del mundo era muy extraño y a la vez muy lindo. Todavía no me acostumbro a esto de las galas y los premios. No sé si me queda mucho o poco en el fútbol, pero sigo disfrutándolo. Mientras esté bien físicamente seguiré compitiendo, no sé los números, pero esto es lo que más me gusta”, dijo el transandino.

Las pifias a Dibu

El Balón de Oro al mejor portero de la temporada, llamado Lev Yashin por el legendario meta soviético de los ‘50 y ‘60, se lo llevó el campeón del mundo Emiliano Dibu Martínez, cuyo reconocimiento desató las pifias en el teatro parisino. “Este es un mimo en mi carrera, porque lo más importante ya lo gané”, dijo el golero de Aston Villa de Inglaterra.

El goleador más importante de la temporada fue el noruego Erling Haaland, máximo artillero de Manchester City. El nórdico anotó 56 goles en la pasada temporada se llevó el Gerd Müller y superó jugadores como el galo Kylian Mbappé y al polaco Robert Lewandowski.

Como no podía ser de otra manera, el Manchester City fue elegido el mejor equipo club masculino de la temporada después de vencer la Champions League, la Premier League y la Copa FA de Inglaterra.

El premio al mejor jugador joven de la temporada, llamado Raymond Kopa en honor al primer Balón de Oro francés, se lo llevó el inglés Jude Bellingham, fichado en esta temporada por Real Madrid tras pagar 112 millones de dólares fijos a Borussia Dortmund, además un 30% extra por objetivos.

El premio Sócrates, cuyo nombre lo debe al exjugador de Corinthians, que reconoce las obras sociales fuera del campo de juego, recayó en el favorito Vinícius Juniors. El delantero del Madrid es el fundador y sostenedor de Instituto Vini Jr., institución que pretende sacar a los niños de las favelas. Además, en la entrega del premio, el presentador Didier Drogba reconoció su constante lucha contra el racismo en el fútbol español.

Uno de los momentos emotivos de la ceremonia fue la entrega del Balón de Oro a la mejor jugadora, premio que fue dado a conocer por el número del tenis el serbio Novak Djokovic, reconocido hincha del Estrella Roja de su país. El reconocimiento fue para la catalana Aitana Bonmatí, figura del Barcelona y campeona del mundo con España.

Asimismo, Barcelona se llevó el reconocimiento al mejor equipo femenino de 2023, tras ganar LaLiga, la Champions League y la Supercopa continental.