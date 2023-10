La declaración de amor de Tania Zeng después de su primer triunfo en los Juegos Panamericanos: “Yo soy chilena... por eso vivo acá”

Tania Zeng anota el último punto de su victoria sobre la dominicana Eva Brito Peña y, de inmediato, su vida empieza a cambiar. A los 57 años, la tenimesista chilena nacida en China se convierte en celebridad. En las redes sociales, los posteos respecto de su hazaña se multiplican, incluso con más intensidad que los aplausos y la ovación que recibió al borde de la mesa, cuando despachó a la centroamericana.

Lo que los fanáticos le profesan a Zeng es amor. Varios, de hecho, le llaman ‘tía’, una denominación con la que pretenden reflejarle cariño. La deportista de origen asiático lo siente. Y lo valora. Dice, por ejemplo, que se refugió en el cariño de los hinchas para evadir el nerviosismo del estreno. “El público me apoyó tanto y yo escuchaba… Tenía un poco de nervios. El cariño del público es muy importante. Me calmó mucho los nervios”, apunta.

Sueños y chilenidad

Zeng tiene objetivos altos, aunque se los toma con la mesura que entrega la experiencia. “Yo sueño como todos los jugadores, con el número uno, lo máximo. Va a ser un poco difícil, pero lo intentaré”, apunta, a modo de declaración de intenciones. También asume una de las particularidades de su carrera deportiva. “Hacer trabajo físico es súper bueno para nosotros como tercera edad”, sostiene, mientras esboza una sonrisa.

“Yo pienso que nunca es tarde cuando hacemos cualquier, cosa nunca es tarde. No pienso en mi edad, no, eso no es razón para dejar de hacer deporte. El deporte lo tiene que hacer todo el mundo, es muy bueno para lo mental. Yo estoy jugando gane o pierda”, amplía respecto de la vigencia que muestra en una etapa de la vida en que un rendimiento de este nivel constituye una auténtica excepción.

Tania Zeng, durante su partido. (Foto: Agenciauno)

Sin embargo, cuando más se emociona es al abordar el vínculo con el país que transformó en el suyo. “Vivo hace 35 años en Chile. He vivido más tiempo en Chile que en China. Mi familia, mis hijos nacieron acá. Entonces, yo soy chilena”, refuerza, a modo de recalcar la identidad que ha generado con la que considera su tierra. “Estuve en Arica. Vine a jugar tenis de mesa. Por alguna razón, estuve un tiempo sin jugar, pero ahora retomé”, recuerda.

Luego, vuelve a aludir al cariño que recibe de parte de los aficionados y de quienes forman parte de su quehacer cotidiano. Esa consideración es clave, no solo para su condición de deportista, sino para entender su proyecto de vida. “Siento que la gente siempre ha sido muy cercana, amorosa. Desde los primeros días y hasta hoy. Me siento muy cómoda acá. Por eso vivo acá. Ya no voy a volver”, sentencia.