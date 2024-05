“Lloré un año y medio; me sentía una loca”: habla la mujer que hizo estallar en la ANFP la bomba contra los excadetes de Cobreloa detenidos por violación

El escándalo está a la vista. En la jornada de este jueves, nueve integrantes de las divisiones inferiores de Cobreloa fueron detenidos por efectivos de la PDI, en el marco de un redada relativa a la denuncia por la violación masiva de una joven, identificada con las iniciales V.J.N.V. en las dependencias de la Casa Naranja, en Calama. Dos fueron atrapados en la ciudad minera, tres en Antofagasta, otros tres en Santiago y uno en Osorno. Salvo el que está en la localidad sureña, todos comparecerán ante la justicia. Dos de ellos, Luciano Parra y Rivaldo Hernández, fueron arrestados mientras practicaban con el primer equipo. Este viernes pasaron a control de detención.

Según la denuncia, el delito se habría producido en septiembre de 2021, en el marco de un asado con motivo de Fiestas Patrias. “Me invitó un amigo que yo tenía en ese tiempo porque era 18 de septiembre y me invitaron a un asado. Yo fui con uno al baño, y llegando al baño me encuentro que hay dos personas más. Ahí intento salir. Me toman de los brazos y me llevan a una pieza. Ahí había más personas. Traté de escaparme, pero tenían más fuerza que yo”, declaró la víctima a Canal 13.

La investigación y “máximas sanciones”

El club y la ANFP aseguran haber iniciado la investigación respectiva, después de que conocieran los graves antecedentes. De hecho, María Elena Saavedra, madre de uno de los integrantes del plantel, pero quien no estuvo involucrado en los hechos, realizó las respectivas acusaciones frente a distintas instancias. Una de sus comunicaciones es la que cita Sandra Kemp, secretaria ejecutiva de la corporación que rige al fútbol chileno, para dirigirse a Fernando Ramírez, entonces presidente del club calameño, para informarle que Saavedra había intentado insistentemente contactarse con la asociación. El Deportivo tuvo acceso al correo que fue enviado el 18 de enero del 2023. Dede Quilín reaccionarion de inmediato. “Reenvío correo recibido de la señora María Elena Saavedra, relacionado con la comunicación que le hicimos llegar ayer, con el objeto de que el club determine el curso de acción a seguir, ya que, como señalamos previamente, las materias a las que se refiere la apoderada del jugador están fuera del ámbito de nuestras atribuciones”, consigna la primera parte del mail. “A su vez, lo ponemos en antecedente de que la señora Saavedra ha insistido con numerosas llamadas telefónicas durante el transcurso del día, a distintos funcionarios y directivos de la asociación”, añade.

Este jueves, la entidad que preside Pablo Milad emitió un comunicado público en el que manifiesta su compromiso con las indagatorias y condena el ilícito. “La ANFP expresa su total repudio y condena respecto de cualquier hecho de violencia así como de todo tipo de conductas que constituyan abuso sexual, acoso sexual, discriminación y maltrato contra cualquier persona”, sostiene, en su primer punto.

Además, asegura haber activado oportunamente el protocolo para la investigación respectiva. “Como es de público conocimiento, en cuanto la ANFP tomó conocimiento formal de estos graves hechos solicitó a Club de Deportes Cobreloa activar el protocolo establecido en el Decreto N°22, sobre la prevención y sanción de conductas de abuso sexual, acoso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva del país. A su vez, instruyó al club actuar con la diligencia y celeridad que este grave caso amerita”, apunta.

Junto con valorar el compromiso de Saavedra, informa que los jugadores acusados fueron suspendidos y que la ANFP se hará cargo de las respectivas acciones legales. “En el caso de que los investigados resulten condenados por la justicia, la ANFP ejercerá todas las acciones que correspondan para que se les apliquen las máximas sanciones deportivas que se encuentran comprendidas dentro de las normas que rigen la actividad del fútbol profesional”, advierte. “La ANFP es una institución respetuosa de la institucionalidad y del Estado de Derecho, por lo que colaborará de manera activa -dentro del ámbito de sus competencias- con esta investigación hasta su total esclarecimiento”, remarca.

Hinchas de Cobreloa, en el partido ante la U (Foto: Photosport)

En ese contexto, además, el 1 de marzo de este año, Milad ofició a Erika Olivera, la presidenta de la Comisión de Deportes y de la Cámara de Diputados y Diputadas, en el sentido de que estaban adoptando las acciones que exige la ley. Avisa que se activaron los protocolos por la denuncia de María Elena Saavedra. “Les informamos que la ANFP tomó conocimiento de estos hechos con fecha 18 de enero 2023, por medio de un correo electrónico de doña María Elena Saavedra, en el que se refiere a lo ocurrido el 17 de septiembre de 2021 en la casa de cadetes de Club Deportes Cobreloa, girando el relato sobre un conjunto de cuestionamientos a un entrenador del mencionado club” contesta.

“La ANFP analizó los hechos a la luz del ‘Protocolo general para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional’, dispuesto en Decreto Supremo N° 22 de 2020, del Ministerio del Deporte. Por esta razón, al día siguiente de recibido el correo electrónico, esto es, el 19 de enero 2023, procedió a aplicar el Protocolo, a través de la remisión de los antecedentes al Club, para que inicie una investigación interna, requiriendo actuar con la diligencia y celeridad que este grave caso amerita, gestionando de forma responsable y colaborativa”, precisa.

Y añade: “El caso fue conocido por la responsable institucional del Club Cobreloa, quien informó a la ANFP con fecha 17 de abril 2023, que los hechos fueron denunciados por ellos ante el Ministerio Público el 24 de enero 2023, es decir, cinco días después de recibida la comunicación de la ANFP, y que la investigación, por tanto, ha excedido el ámbito interno, encontrándose radicada en el ente persecutor. Esta información ha sido refrendada por ustedes por medio de lo informado por el fiscal nacional del Ministerio Público, en el oficio 938-2023, de fecha 25 de octubre de 2023″.

El gobierno reaccionó a través de declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y de la titular de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. “La violencia de género y sexual es uno de los delitos más difíciles de denunciar para las víctimas. Pasos como el dado hoy son relevantes para reforzar la confianza en las instituciones y en el avance de un proceso que debe seguir adelante hasta alcanzar justicia”, dijo la primera. “Saludamos que luego de tres años y una comisión investigadora parlamentaria liderada por la diputada Marisela Santibáñez mediante, por fin tengamos avances en esta causa”, valoró la segunda.

“Golpeé puertas”

Saavedra, a su vez, insiste en la postura que ha manifestado durante todo el desarrollo del caso. “Siempre lo escondieron. Partiendo por Ramírez”, acusa a El Deportivo, mientras se dirigía a reunirse con Miguel Ángel Valdés, el Oficial de Cumplimiento de la ANFP, previa citación para la reunión. En la cita, dice, le entregaron la libertad de acción para que su hijo continúe su carrera en el club que estime.

“Ya no podemos retroceder el tiempo, cambiar nada, pero sí podemos marcar un punto de inflexión. Ocupemos este caso, porque el deporte es útil para servir de ejemplo”, agrega. “Yo no era la responsable de fiscalizar lo que la ANFP, el IND, el COCH no hicieron. Lloré un año y medio porque me sentía una loca. Cobreloa me tiró a la pelea con nombre y apellido. No soy heroína. Lloré con cada cosa que vi hoy. Conozco a cada uno de esos chicos. En una casa del deportista, los responsables son los adultos. Mi hijo es el que pagó el costo. Estaba desde los ocho años buscando un sueño. Le hicieron contrato a los violadores y a mi hijo lo echaron”, lamenta. “Están formalizando personas y ahora yo quedo en un escenario vulnerable. Yo siempre denuncié a los dirigentes. Nunca he denunciado a los chicos, porque para eso hay un Ministerio Público, que es el que debe investigar”, agregó.

Los enfrentamientos entre Saavedra y el club partieron en octubre, un mes después del delito que se cometió en la Casa Naranja, cuando Álvaro Saavedra, su hijo, sufrió una lesión. En ese sentido, en mayo de 2022, María Elena Saavedra emitió una carta dirigida a Marcelo Pérez, el actual presidente del club loíno y entonces vicepresidente, en el que denuncia comportamientos negligentes en el tratamiento de una lesión de su vástago. “Que siendo octubre del año 2021 se encontraba en curso el campeonato “Gatorade Fútbol Joven” del cual Álvaro formó parte siempre como titular. Lamentablemente en el transcurso del mismo, el futbolista se lesionó sin recibir la asistencia médica debida puesto que el club no contaba con equipo de salud en banca, solamente paramédico – el cual no cuenta con los conocimientos necesarios requeridos para detectar la gravedad de lesión en este tipo de situaciones, dado que, su profesión no se lo exige y tampoco contaba con exámenes que pudieran respaldar el tipo de daño”, relata en la misiva.

“En consideración de lo anterior, corresponde señalar que en ningún momento se activó el seguro de accidentes debiendo haberse realizado ni tampoco contaban con un médico en banca, lo cual tiene intrínseca relación con la segunda obligación incumplida, es decir, el club no se hizo responsable de ningún tipo de gasto ni tampoco contaban con un servicio que pudiera reemplazar los servicios a los cuales se tuvieron que acudir en pos de identificar la lesión ni tampoco la consecuencial rehabilitación”, añade la queja. También hay reproches a la actuación del técnico de la categoría, Luis Fuentes, por hacerle jugar en un plazo mucho menor al prescrito por los médicos, lo que, según la exposición, derivó en un desgarro de 13 centímetros de longitud.

Más grave, sin embargo, es la acusación respecto de la conducta del entrenador respecto de la denuncia respecto de la agresión sexual contra la joven. “Lo que sí viene al caso es cuestionarnos la conducta del actual técnico al enfrentar esta delicada situación, y es que habiendo transcurrido días del suceso, en vez de realizar una reunión extraordinaria debido a la gravedad del hecho, los reúne antes del entrenamiento al igual que si hubiesen estado hablando de cualquier plan de juego con el objetivo de ser claro de que no podía volver a mencionarse el tema ya que la denunciante era mayor de edad y ella misma había realizado el retiro de la denuncia y especifica que el club NO se haría responsable”, acota.

En su diálogo con El Deportivo, Saavedra agrega, además, que hubo represalias contra otros integrantes de su núcleo familiar, una versión que había expuesto a comienzos de abril. “La gravedad de las acusaciones en mi contra, incluidas amenazas que han puesto en riesgo mi integridad y la de mi familia, es un reflejo alarmante de hasta dónde están dispuestos a llegar ciertos individuos o grupos para proteger sus intereses a costa de la verdad y la integridad. Es inaceptable que, en lugar de permitir y apoyar una investigación limpia y transparente por parte del Ministerio Público, se haya optado por enfocar energías y recursos en deslegitimarme a mí y, por extensión, a la causa de justicia que represento”, detalló esa vez, mediante un comunicado.