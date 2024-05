Cobreloa anuncia medidas tras la detención de nueve excadetes por la denuncia de violación masiva

En el marco de la investigación que busca esclarecer el caso de una supuesta violación grupal por parte de cadetes de Cobreloa en 2021 al interior de la Casa Naranja ha dado un nuevo paso este jueves. Durante esta jornada fueron detenidos nueve excadetes de Cobreloa contra una joven identificada con las iniciales V.J.N.V.

Tres fueron detenidos en Antofagasta, otros tres en Santiago, uno en Osorno y dos en Calama. En contacto con El Deportivo, el director loíno Fernando Ramírez lamentó los hechos que manchan a la institución de Calama. “Por mi parte solo señalar que este día debía llegar para los que confiamos en la justicia y que es de profunda tristeza porque se mancha gravemente el nombre de Cobreloa. Pero hay que dejar que la justicia actúe y esto llegue al desenlace que tenga que llegar”, señaló.

Además, a través de sus canales oficiales en redes sociales, Cobreloa emitió un comunicado en el que señalan que “Club de Deportes Cobreloa, en línea con su permanente actitud de transparencia ante la comunidad durante la investigación de un delito de carácter sexual atribuido a un grupo de cadetes en 2021, informa que esta mañana fueron detenidos dos jugadores por efectivos de la PDI, mientras los futbolistas se encontraban entrenando en el club de campo del equipo”.

Agregaron que “Deportes Cobreloa reitera su compromiso de colaborar con la justicia, motivo por el cual ha colaborado en todas las instancias en que se ha requerido su participación. En este sentido, el club señala que fue la misma institución la que presentó una denuncia y querella contra todos quienes resulten responsables en esta causa y que a nivel interno, se han realizado una serie de acciones para aclarar todo lo relacionado con esta grave acusación”.

Por último, indicaron que “de la misma manera, Cobreloa informa que los jugadores detenidos quedarán apartados del equipo mientras se aclare su situación judicial”, cerraron.

La denuncia

La situación se habría producido en septiembre de 2021 cuando la víctima había sido invitada al lugar para compartir un asado en medio de las celebraciones de Fiestas Patrias.

“Me invitó un amigo que yo tenía en ese tiempo porque era 18 de septiembre y me invitaron a un asado. Yo fui con uno al baño, y llegando al baño me encuentro que hay dos personas más. Ahí intento salir. Me toman de los brazos y me llevan a una pieza. Ahí había más personas. Traté de escaparme, pero tenían más fuerza que yo”, comenzó señalando la mujer en un testimonio entregado a Canal 13.

“Yo estaba shockeada, por eso no hice nada. Le mostraban (por celular) y le decían mira como tenemos a esta mina y se reían. Me sentía mal, me sentía sucia, pero yo decía que si me dejaba iba a ser más rápido no más, porque si me oponía me podían hacer algo peor. Uno de ellos tenía un cinturón puesto, me lo puso en el cuello y me empezó a ahorcar, y después me pegaban con ese mismo cinturón”, continuó señalando.

La joven también acusó que hubo negligencia en la investigación, indicando que en la PDI le hicieron desistir de la denuncia. “Me dijeron muchas cosas que me hicieron desistir. Me dijeron ‘tú tienes que entender que es un club deportivo, que tienen buenos abogados... tú qué tienes, quién te va a pagar los abogados, tú estás sola y tampoco te ves tan afectada’. Entonces igual a mí me costó asumir eso y en ese momento pensé que tenían razón y ya no quise seguir”, aseguró.

“Fue difícil. Me dio depresión, empecé a autolesionarme, me sentía culpable, no quería nada con nadie, no quería ver hombres, me daban asco. Ahora sé que no estoy sola, sé que tengo apoyo de mucha gente. Ahora mi familia sí me cree. Espero que ahora sí actúen, que me ayuden y que me crean”, cerró.