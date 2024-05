Con dardos cruzados buscando al responsable: la historia detrás del bochorno que le impidió a Santiago Ford utilizar sus garrochas en Italia

La tarde del miércoles, Santiago Ford se desahogó. A través de su cuenta de Instagram, el decatleta nacional lamentó no haber podido completar la prueba de salto con garrocha en el Multistars de Brescia, una competencia de suma importancia para seguir puntuando en el ranking olímpico rumbo a París. El exponente nacional no pudo terminar la prueba, pues no se sentía cómodo con el implemento que estaba utilizando, ya que los suyos quedaron en Santiago, sin poder embarcarse.

“El objetivo de esta competición era quedar entre los 5 primeros y así asegurar puntos para subir en el ranking olímpico. Al empezar el segundo día de competición me ubicaba en el 3er puesto a menos de 100 puntos del líder, pero al no tener mis garrochas no pude tener el resultado esperado en esa prueba y ahí terminó mi competición…”, señaló el campeón de Santiago 2023.

La desazón del decatleta fue grande. “De corazón les expreso que es muy frustrante que pasen estas cosas. Que tu trabajo y horas de entrenamientos se derrumben por cosas ajenas a ti, ya que todos los que entienden de mi disciplina saben que no se puede hacer un Decatlón todos los fines de semana y esta era una oportunidad muy importante para mí y mi equipo”, lamentó.

Desde su entorno acusan a las autoridades del deporte por no poder prever una situación como esta. Sin embargo, el capítulo tiene más aristas, donde el propio Ford y el entrenador Matías Barrera aparecen como protagonistas de la situación. Y es aquí donde chocan diversas versiones sobre lo que ocurrió con las garrochas.

Lo concreto es que ambos llegaron al aeropuerto de Santiago confiados en que el vuelo de Air France que los iba a trasladar a Europa aceptaría los implementos que miden casi cinco metros, superando la longitud permitida de los elementos para subir a un avión. Sin embargo, la aerolínea no aceptó y las garrochas debieron quedarse en la capital con conocimiento del deportista.

Barrera hace algunos meses que ya no era el entrenador de Ford, pero aceptó ayudar y colaborar con las gestiones, como lo había hecho en otras oportunidades, donde había tenido éxito al respecto. Paralelamente, la Fedachi, al tanto de la situación, envió cartas al Ministerio del Deporte y al Comité Olímpico para ver cómo solucionar previamente el asunto. Sin embargo, los resultados no fueron los deseados, pues argumentan que es un tema netamente relacionado con la reglamentación de las aerolíneas.

Además, había un antecedente reciente en los Juegos Bolivarianos de la Juventud, donde las garrochas debieron ser enviadas por tierra a Sucre, Bolivia, para que pudiesen ser utilizadas por los deportistas. También anteriormente, en la época de la pandemia, se utilizó esta misma fórmula para enviarlas a Guayaquil.

En Italia el deportista siempre supo que las garrochas no viajaron, por lo que a través de gestiones realizadas por el Plan Olímpico pudo conseguir los implementos para competir, pero de acuerdo a su versión, no estaban en las mejores condiciones, por lo que prefirió bajarse del certamen. Esto más allá de que la organización de este tipo de eventos tiene la obligación de tener las pértigas a disposición. De todos modos, este implemento en particular es bastante complejo de adaptar, debido a que cada deportista tiene sus propias características. Y, de hecho, en ese certamen este mismo problema les ocurrió a otros deportistas de este lado del mundo.

¿Qué pasará en Brasil?

La próxima estación de Santiago Ford será el Iberoamericano de Atletismo, que se desarrollará entre el 10 y el 12 de mayo en Cuiabá, al oeste de Brasil. “Hoy día, ya con la página dada vuelta, los objetivos los llevamos al campeonato Iberoamericano que se realizará en Brasil y lamentablemente el escenario no ha cambiado y estamos muy preocupados porque no tenemos la seguridad de que viajemos con las garrochas! NUEVAMENTE LO MISMO!”, escribió el deportista en sus redes sociales.

Precisamente, para evitar este problema, la Fedachi tomó cartas en el asunto y está realizando gestiones para enviar las garrochas por tierra a Brasil, las que estarán saliendo a la brevedad. Eso sí, esto igual genera un perjuicio para el deportista, pues serán varios los días en que podrá entrenar con sus pértigas. No obstante, es la solución más viable frente a los problemas de las aerolíneas. Igualmente, el Mindep ha estado realizando gestiones para intentar destrabar el problema entre la federación y las compañías aéreas, pero no se ve sencillo.

El problema de las garrochas es recurrente en América Latina y varias federaciones y comités olímpicos de la región están viendo la fórmula para trasladar las garrochas de sus competidores, lo que de acuerdo a diversas fuentes consultadas, escapa a un tema de buena o mala voluntad. Sin embargo, en el caso de Ford, confían en que pueda participar sin problemas en la cita.