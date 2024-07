Alcalde Germán Codina y quiebre con Karla Rubilar: “El 11 de julio ella me notificó que no sería candidata por Puente Alto y me dejó bloqueado en WhatsApp”

“Durante dos semanas me ha tenido bloqueado en el celular, lo que me parece que no es la forma de conversar “, lamenta el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien reconoce que se produjo un distanciamiento con la exministra Karla Rubilar, quien -hasta ahora- es la carta a alcaldesa de Chile Vamos.

Se dice que hubo un quiebre entre usted y Rubilar. ¿Qué pasó?

El día 11 de julio ella me notificó por mensaje de WhatsApp que no seguiría adelante con su candidatura por Puente Alto. Obviamente, desde esa fecha hasta ahora, de manera infructuosa he tratado de comunicarme con ella. Incluso concurrí a su hogar para poder conversar presencialmente, pero por ninguna vía he podido tener una conversación que logre hacerla desistir de esa decisión. Además, me dijo en esa oportunidad que se lo comunicaría a la secretaria general de Renovación Nacional, concurrí a preguntarle a la secretaria general si era efectivo y ella me confirmó: se había comunicado con ella. Para mí es muy importante. Desde ese día en adelante, me dejó bloqueado en WhatsApp y considero que reconstruir cualquier situación y tratar de sacar adelante esta candidatura por la que me he esforzado tanto, la que he apoyado en todas sus dimensiones, amerita que no se generen estos espacios de desconexión.

¿Por qué se produce ese quiebre?

Eso sería bueno que usted se lo preguntara a ella misma. Ella ha recibido completamente mi apoyo, en todos los ámbitos que me ha requerido, pero también yo me debo a los puentealtinos y soy alcalde hasta el último día. Las decisiones propias del municipio las debo adoptar como alcalde junto a los equipos municipales.

¿Pero qué hay de cierto que ella estaba pidiendo incluir gente de su confianza a la municipalidad y que eso habría provocado el quiebre?

Ya hay personas que son parte del equipo que son de su confianza, no existe ese problema. Pero lo que sí siempre he sido muy estricto es que no se utilice absolutamente ningún recurso municipal para efectos de campaña. Por lo tanto, lo más importante hoy día es pensar en el futuro de Puente Alto. Llevo dos semanas sin poder comunicarme con ella. Me veo en la obligación de buscar durante estos tres días, generar un candidato de unidad que nos brinde la posibilidad de darle continuidad al trabajo que hemos hecho en Puente Alto. Espero que ese candidato o candidata de unidad nos permita aunar fuerzas entre todos los actores relevantes políticos en la comuna, incluido el senador.

¿Pero tiene que ver con que Rubilar quiso meter gente en la comuna?

Yo entiendo que ella como candidata tenía mucho interés por influir en algunas decisiones, pero lo decisivo fue aquí lo que he contado.

Me dice que le pregunte ella. ¿Pero hay algo que usted haya hecho puntualmente?

Es de público conocimiento que yo le he brindado el apoyo comunicacional, incluso para la primaria fue un apoyo totalmente decidido, no solamente en lo público comunicacional, sino que también a través de donaciones a la campaña a través del sistema del Servicio Electoral, no existe absolutamente nada al respecto…

¿A qué atribuye la notificación de ella?

A mí me gustaría tener esa conversación con ella para conocer en detalle cuáles son los motivos. También he sabido, porque me lo dijeron en RN y personeros de otros partidos, que a ella la ven como una candidata muy fuerte para poder enfrentar al gobernador Orrego y que tendría verdaderas posibilidades de ganarle. Eso lo considero muy legítimo. Si ese es el camino que ella ha querido construir estas dos semanas, por supuesto que le daremos el apoyo porque sería una muy buena candidata para vencer a Orrego.

¿Usted no hizo nada para que ella adopte esa actitud?

Nada, yo le tengo un tremendo cariño a la Karla. Las personas son testigo de ello. Incluso la levanté como mi candidata a alcaldesa a pesar de todos los conflictos y mis responsabilidades con la comuna, y esa responsabilidad se antepone ante todo. Por lo tanto, si hace dos semanas me comunicó que no iba a ser la candidata, obviamente esperamos que formalice su decisión. Yo obviamente tuve que notificar al partido que me interesa lograr un acuerdo de unidad que nos permita tener un candidato único y apoyar a Karla si es que busca ser la carta para la gobernación.

¿No se siente decepcionado?

Claro que me siento decepcionado de que hace dos semanas no tenga ningún contacto conmigo, que soy la persona que le ha dado el apoyo irrestricto en todas las dimensiones. Y que ella cuando el 11 de julio me indica que no va a seguir siendo la candidata y se lo va a comunicar a Andrea Balladares y yo concurro donde Andrea y me lo confirma. Yo he esperado dos semanas, pero ya me he visto en la obligación de indicarle al partido que, dado su silencio y alejamiento, debo entonces retirarle el apoyo y construir en estos tres días que nos permita darle continuidad a la gestión en Puente Alto y mantener los avances que hemos logrado en todos estos años, en mi gestión como en la del exalcalde.

Entonces, ¿es definitivo que le quita el apoyo?

Esto es consecuencia de su propia decisión que me comunica el 11 de julio. Además se avala luego de dos semanas de ausencia sin permitir un espacio de encuentro y de solución. Entonces, entiendo que ella no quiere el apoyo y está tomando una decisión distinta que me gustaría conocer y he esperado dos semanas para que sea de esa forma y a pesar de tener la mejor voluntad, incluso concurrir personalmente a su casa para tener una conversación, no fui recibido. Me ha tenido bloqueado en el celular, lo que me parece no es la forma para construir soluciones.

¿No es costoso ante la ciudadanía que ella haya ganado una primaria y que después no compita?

Obtuvimos un resultado extraordinario producto del trabajo en equipo que hicimos y todo el apoyo que le brindamos. Pero también entiendo que ella, si está mirando la gobernación regional, está en todo su derecho. Y obviamente tiene que saber que todo lo que hemos construido en conjunto durante estos años de trabajo lo vamos a proyectar para darle el soporte necesario, y el apoyo para que ojalá gane la gobernación regional. Sin embargo, nosotros creemos que va a ser finalmente la ciudadanía la que va a terminar eligiendo en octubre a quien estime como futura alcaldesa o alcalde.

Usted dice que hay que buscar una carta de unidad. En RN transmiten que su opción es el exsubsecretario Emardo Hantelmann. ¿Es así?

Estamos buscando nombres, candidatos. Y claro que hay distintos nombres arriba de la mesa, porque esto nos sorprendió a todos. Todos estábamos alineados detrás de la Karla. Pero el mensaje rotundo de ella el 11 de julio no nos hace más que preocuparnos. Le hemos dado un tiempo prudente para poder juntarnos y, obviamente, tratar de cambiar su decisión. Sin embargo, faltando tan solo tres días para la inscripción de los candidatos, no podemos dejarnos estar. Es efectivo que tenemos muchos nombres de personas que son muy capaces, y además de personas que han formado parte del equipo, que ha trabajado a mi lado todos estos años y con el senador Ossandón. Quizás concitar un apoyo transversal y que exista un trabajo mío mancomunado.

¿Podría ser opción de que el sobrino del senador Ossandón, el concejal Felipe Ossandón, sea la carta?

No. Yo creo que se produjo un desgaste muy grande durante la campaña. Ya quedó demostrado que él no es un candidato de unidad, no es un candidato transversal para todo nuestro sector. Y, por lo tanto, es el momento de actuar con grandeza. Es el momento en que ambos tengan ese gesto de grandeza. Así como la Karla ya informó el 11 de julio que no será la candidata, debiera informarlo Felipe para permitir que en estos tres días podamos buscar un candidato que logre unir a todo el sector.

¿Ya habló con el senador Ossandón para tratar de hacer esta alianza? Ustedes estaban distanciados. El senador incluso calificó de “chantas” las primarias que se realizaron en Puente Alto.

No he hablado con él. Pero estoy seguro que los dos compartimos el interés de lograr lo mejor para Puente Alto. Y, si en algún minuto logramos conversar, estoy seguro que lograremos algún tipo de acuerdo que nos permita pasar la página y construir un futuro de unidad que le haga bien a Puente Alto.

¿Está dispuesto a hacer las paces con él?

A pesar de que hemos estado distanciados, siempre nos ha unido el interés por Puente Alto y por nuestra zona. Así que creo que eso finalmente va a primar.

¿Espera que Chile Vamos empuje a Rubilar como carta para la gobernación?

Espero que Chile Vamos tenga la grandeza de buscar la unidad sobre todo en una región como la Región Metropolitana, donde el caudal de votos es enorme y es crucial para efectos de la presidencial y las parlamentarias del próximo año. Esperamos que lo que ella me comunicó el 11 de julio, y yo no había hecho público porque siempre tuve la esperanza de que se desdijera, tenga la posibilidad de que sea candidata a gobernadora.

¿Habló con el presidente de RN, Rodrigo Galilea?

No, yo no he conversado con él en estos días.

A usted lo criticaron por contratar a Rubilar en el municipio y lo acusaron de usar ese cargo para beneficiarla. A la luz de los hechos, ¿se arrepiente de haberla empujado como candidata?

No me arrepiento en nada. Creo que además sería una tremenda candidata a gobernadora regional y va a contar con todo mi apoyo desde nuestra gente en Puente Alto. Ella desarrolló una muy buena labor en la comuna de la que yo estoy muy agradecido. Creo que es una muy buena profesional, una doctora que puso a disposición de nuestra comuna todo su conocimiento y capacidad, y que en la gobernación regional lo va a hacer extraordinario.

¿A tres días de la inscripción, con estos líos no corren riesgo de perder una comuna que es compleja?

Acá hay un trabajo serio de muchos años que la gente valora y sabrán entender que la Karla tiene la legítima posibilidad de ganar una gobernación regional. Es tremendamente importante y no solo para la región, sino que para el futuro de Chile.