La intensa redada que complica a Cobreloa: nueve jugadores son detenidos por la denuncia de violación masiva en la Casa Naranja

La investigación para esclarecer el caso de una supuesta violación grupal por parte de cadetes de Cobreloa en 2021 ha dado un nuevo paso. Durante esta jornada nueve jugadores fueron detenidos en medio de las indagaciones para esclarecer el hecho acusado por la joven identificada con las iniciales V.J.N.V quien acusó haber sido víctima de un grupo de cadetes del club loíno al interior de la Casa Naranja.

Dos de ellos fueron detenidos en Calama, tres en Antofagasta, otros tres en Santiago y uno en Osorno. En contacto con el El Deportivo, el director loíno Fernando Ramírez lamenta los hechos que manchan a la institución de Calama. “Por mi parte solo señalar que este día debía llegar para los que confiamos en la justicia y que es de profunda tristeza porque se mancha gravemente el nombre de Cobreloa. Pero hay que dejar que la justicia actúe y esto llegue al desenlace que tenga que llegar”, señala.

La situación se habría producido en septiembre de 2021 cuando la víctima había sido invitada al lugar para compartir un asado en medio de las celebraciones de Fiestas Patrias.

“Me invitó un amigo que yo tenía en ese tiempo porque era 18 de septiembre y me invitaron a un asado. Yo fui con uno al baño, y llegando al baño me encuentro que hay dos personas más. Ahí intento salir. Me toman de los brazos y me llevan a una pieza. Ahí había más personas. Traté de escaparme, pero tenían más fuerza que yo”, comenzó señalando la mujer en un testimonio entregado a Canal 13.

“Yo estaba shockeada, por eso no hice nada. Le mostraban (por celular) y le decían mira como tenemos a esta mina y se reían. Me sentía mal, me sentía sucia, pero yo decía que si me dejaba iba a ser más rápido no más, porque si me oponía me podían hacer algo peor. Uno de ellos tenía un cinturón puesto, me lo puso en el cuello y me empezó a ahorcar, y después me pegaban con ese mismo cinturón”, continuó señalando.

La joven también acusó que hubo negligencia en la investigación, indicando que en la PDI le hicieron desistir de la denuncia. “Me dijeron muchas cosas que me hicieron desistir. Me dijeron ‘tú tienes que entender que es un club deportivo, que tienen buenos abogados... tú qué tienes, quién te va a pagar los abogados, tú estás sola y tampoco te ves tan afectada’. Entonces igual a mí me costó asumir eso y en ese momento pensé que tenían razón y ya no quise seguir”, aseguró.

“Fue difícil. Me dio depresión, empecé a autolesionarme, me sentía culpable, no quería nada con nadie, no quería ver hombres, me daban asco. Ahora sé que no estoy sola, sé que tengo apoyo de mucha gente. Ahora mi familia sí me cree. Espero que ahora sí actúen, que me ayuden y que me crean”, cerró.

Comisión investigadora

A raíz de esto, La diputada Marisela Santibáñez junto al diputado Andrés Giordano, acompañados de diputados y diputadas de diversas bancadas, presentaron una Comisión Especial Investigadora para indagar en este y otros casos de abusos en el mundo del deporte. Esto con el objeto de fiscalizar las infracciones al protocolo establecido en la Ley Contra el Abuso sexual, Acoso sexual, Discriminación y Maltrato en la actividad deportiva nacional.

“No podemos dejar fuera lo que ya es de público conocimiento y todos los parlamentarios que están acá y parlamentarias, le quiero agradecer especialmente al diputado Giordano que es parte de esta Comisión Especial Investigadora -que ya está arriba del sistema- respecto a la violación masiva ocurrida el 2021 en dependencias del equipo de Cobreloa en Calama”, planteó en la oportunidad Santibáñez.

En esa línea, el diputado independiente del Frente Amplio, Andrés Giordano, aseguró: “Existe una cultura en las instituciones deportivas que permite de una u otra forma que ocurran estos hechos de violencia de género en que ningún tipo de institución deportiva debe estar involucrada y por lo mismo, esperamos que también en el marco de esta Comisión Especial Investigadora podamos analizar varios casos más de diversa índole, entre los que está el bullado caso de Jordhy Thompson, tenemos también el caso del ex entrenador de la selección nacional de hockey patín femenino, que se encuentra con prisión preventiva, acusado de abuso sexual. Son situaciones que se repiten una y otra vez”.