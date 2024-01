“Uno tenía un cinturón y me empezó a ahorcar”: el crudo testimonio de la joven que denuncia haber sido violada por cadetes de Cobreloa

Cobreloa está envuelto en una grave denuncia, la que incluso ha generado sumarios internos en la Fiscalía de Calama y la PDI. Una joven denuncia que el 16 de septiembre de 2021 fue víctima de una violación por parte de ocho jugadores cadetes del club naranja. En un reportaje emitido por Canal 13, la mujer dio su crudo testimonio.

Revela que los acontecimientos ocurrieron en una casa en la que compartían un asado, producto de las fiestas patrias: “Me invitó un amigo que yo tenía en ese tiempo porque era 18 de septiembre y me invitaron a un asado. Yo fui con uno al baño, y llegando al baño me encuentro que hay dos personas más. Ahí intento salir. Me toman de los brazos y me llevan a una pieza. Ahí había más personas. Traté de escaparme, pero tenían más fuerza que yo”, comenzó diciendo.

La denunciante también revela que algunos jugadores incluso estaban grabando lo que sucedía, mientras que otro la golpeaba con un cinturón: “Yo estaba shockeada, por eso no hice nada. Le mostraban (por celular) y le decían mira como tenemos a esta mina y se reían. Me sentía mal, me sentía sucia, pero yo decía que si me dejaba iba a ser más rápido no más, porque si me oponía me podían hacer algo peor. Uno de ellos tenía un cinturón puesto, me lo puso en el cuello y me empezó a ahorcar, y después me pegaban con ese mismo cinturón”.

Acusa negligencia en la investigación

La joven también contó detalles del peritaje que le efectuaron al día siguiente: “La doctora me decía que yo tenía que estar tranquila, que tenía todos los signos de que me habían abusado. Me revisaron entera, me sacaron fotos”.

El informe reveló que había signos físicos sugerentes de violencia sexual flagrante y que la víctima estaba muy nerviosa, con miedo. A pesar de estos antecedentes, la mujer declara que en la PDI le hicieron desistir de la denuncia: “Me dijeron muchas cosas que me hicieron desistir. Me dijeron ‘tú tienes que entender que es un club deportivo, que tienen buenos abogados... tú qué tienes, quién te va a pagar los abogados, tú estás sola y tampoco te ves tan afectada’. Entonces igual a mí me costó asumir eso y en ese momento pensé que tenían razón y ya no quise seguir”.

Lo más serio es que, en su versión, dice que le hicieron firmar un papel que ya venía escrito, en el que se afirma que las relaciones sexuales habían sido consentidas: “Llegaron a mi casa, me pasaron un papel y me dijeron ‘toma, fírmalo’, y ya, yo lo firmé”.

“Fue difícil. Me dio depresión, empecé a autolesionarme, me sentía culpable, no quería nada con nadie, no quería ver hombres, me daban asco. Ahora sé que no estoy sola, sé que tengo apoyo de mucha gente. Ahora mi familia sí me cree. Espero que ahora sí actúen, que me ayuden y que me crean”, cierra.

En el mencionado reportaje también efectuó declaraciones Fernando Ramírez, expresidente de Cobreloa, quien dice que le pidieron que no siga investigando estos hechos: “Me pidieron no seguir investigando, intruseando este tema. Al final terminamos premiando a jugadores que cometieron un delito y que no merecen estar (en Cobreloa). Yo caí en eso, les hice contratos a algunos de ellos”, afirma.