“Ayúdame Dios, sácame de este pozo”: el desgarrador llamado de auxilio de Brian Fernández

Brian Fernández ha debido enfrentar una lucha constante contra las adicciones, las que han conspirado contra su carrera como futbolista. El futbolista ha destacado por su capacidad goleadora, lo que le permitió llegar a México y Estados Unidos y en Chile dejó una gran imagen tras su paso por Unión La Calera. Sin embargo, nunca pudo despegar y hoy está en una intensa batalla para no recaer.

Actualmente se encuentra en Almirante Brown, equipo de la segunda categoría del fútbol argentino, donde intenta reinsertarse y encontrar esa tranquilidad que anhela. No obstante, sus problemas lo han golpeado duramente y hoy vuelve a preocupar en sus redes sociales con un mensaje de auxilio.

“Ayúdame Dios, sácame de este pozo por favor”, escribió el futbolista de 29 años en su perfil de Instagram @brianfernandez_38, luego de repostear la frase “que mayo sea una curita para el alma y un mes de éxitos para todos. Que se nos cumpla todo lo bueno”, de la cuenta “idesvelame”.

La historia de Instagram que publicó el delantero.

Incierto presente

Luego de su polémica salida del Morelia de México, el hermano de Leandro Fernández contó cómo iba a ser su vida en el cuadro de la Fragata. “Me dieron mi departamento, mis cosas, me dijeron que me manejara a mi manera, que ellos no se van a meter en mi vida. Sí me van a acompañar en las decisiones que tome. Me hacen una vida muy tranquila, demasiado tranquila. Tengo que aprender a vivir conmigo solo. Es muy difícil que te puedan entender, pero que comprendan, puedan acompañarlo y no lo dejen solo. Lo más importante es no dejarlo solo. Si lo dejas solo, es peor. Si te alejas, es peor. Si no le escribes, es un daño”, expresó.

En su nuevo equipo disputó siete partidos y anotó un gol. Su última convocatoria fue en el duelo de la 11ª fecha contra Temperley, el pasado 13 de abril, en el que ingresó desde el banco de suplentes. Sin embargo, no fue considerado en los tres duelos siguientes ante Estudiantes de Río Cuarto, Brown de Adrogué y Almagro.