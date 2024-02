Pablo Milad detalla los partidos del Torneo Nacional que deberán contar con el Registro Nacional de Hinchas

Una reunión clave ocurrió durante esta mañana en el Palacio de La Moneda entre la ANFP, la Subsecretaría del Interior y Estadio Seguro para conversar sobre los acuerdos en materia de seguridad que permitan el retorno definitivo del balompié nacional para este fin de semana. En ese sentido, Pablo Milad entregó detalles de la conversación que mantuvo con las autoridades gubernamentales sobre la polémica que suscitó la implementación del Registro Nacional de Hinchas y el poco tiempo que tenían los clubes para adaptar sus sistemas tecnólogicos de la compra de entradas.

“La primera reunión fue muy positiva. Nosotros entregamos cual era la planificación establecida a traves de los planes pilotos que habíamos hecho en diferentes partidos. La instalación de este sistema requiere tecnología, requiere que las ticketeras tengan la capacidad digital para ir y venir a la central de información donde se va a validar a cada una de las personas que compren su entrada”, comenzó diciendo el Presidente de la ANFP.

Y es que la exigencia de la autoridad para adecuar la venta de tickets a este nuevo registro despertó una gran molestia al interior de las intituciones que no contaban con los medios para realizarlo de una semana a otro. De hecho, solo Universidad de Chile era capaz de ponerlo en marcha durante esta segunda fecha en el partido ante Audax Italiano. Por esto, el timonel de Quilín tranquilizó las aguas y le dio tiempo de reacción a los equipos nacionales. “Quedamos en la instalación en un proceso piloto; de aquí a agosto comenzar de forma definitiva con la ley implementada el 1 de enero de 2025 para que sea obligatorio en todo Chile. Este fin de semana la U lo va a implementar, después se va a reestructurar y planificar en cada uno de los partidos que tienen que exigir el Registro Nacional de Hinchas, pero va a estar planificado e informado con mucha antelación. Principalmente partidos de alta convocatoria”, agregó.

Además, Milad contó la razón que llevó a la autoridad a aceptar la instalación paulatina de este método virtual de enrolamiento. “Nosotros presentamos la fundamentación de no poder incorporar esto en una semana porque requiere un proceso de instalación y de unificar las 14 ticketeras. Además de licitar, según normativa interna de la ANFP, a estas empresas que se van a hacer cargo. Además, por estatuto se nos exige la transparencia de estos costos elevados para asegurarse que estas personas no tengan prohibición de ingreso y también las personas que hagan desmanes sean identificadas rápidamente con la prohibición inmediata de ingresar”, añadió.

En ese sentido, el máximo represente del organismo principal del fútbol chileno también se refirió a la existencia de este mecanismo para partidos de alta convocatoria, principalmente el que se llevará a cabo en el Estadio Monumental el jueves 29 de febrero, en el marco del partido de vuelta de la fase previa de la Copa Libertadores entre Colo Colo y Godoy Cruz de Argentina. “No va a depender 100% de nosotros, se va a planificar lo antes posible y también esperando que haya una buena conducta de los Hinchas de Colo Colo en Mendoza. No depende de nosotros decidir que partido lo requiere o no. La Delegación Presidencial lo va a decidir”, cerró.