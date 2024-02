Byron Castillo rompe el silencio: “Me pasaron muchas cosas feas; me replantee seguir jugando al fútbol”

Byron Castillo pasó a la figuración general a raíz de la denuncia de la Federación de Fútbol de Chile, alegando una alineación indebida en la selección ecuatoriana de parte del futbolista, durante las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. El resto de la historia es conocida: el cuadro del Guayas igual disputó la Copa del Mundo, pese a todas las maniobras jurídicas que hizo la ANFP a través del abogado Eduardo Carlezzo.

Este caso repercutió en las actuales Clasificatorias hacia 2026 porque la Tri arrancó con -3 puntos, cosa que ha ido enmendando con el correr de los partidos. El propio TAS determinó que el registro de Castillo como ciudadano ecuatoriano fue realizado por la Federación (FEF) con información falsa y que el futbolista nació en Tumaco, Colombia.

Luego de todas las vicisitudes que alteraron su carrera, el lateral diestro se encuentra con una nueva oportunidad en el fútbol. Tras una estadía en México, fichó en un gigante de Sudamérica. De manera sorpresiva, Peñarol oficializó la incorporación del ex Barcelona de Guayaquil. El Manya utilizó sus redes oficiales para confirmar el fichaje de cara a la temporada 2024, integrándose al plantel que dirige Diego Aguirre.

Después de varios meses guardando silencio, Byron Castillo rompió el silencio. Lo hizo en una entrevista en Uruguay. “El año pasado me pasaron muchas cosas feas. Han sido cosas muy fuertes. Me replantee seguir jugando al fútbol. Mi familia fue muy importante para que pueda salir adelante. Otra persona en mis zapatos no sé si salía”, señaló en conversación con Sport 890 de Uruguay.

“Tengo mucha fe de que este año la voy a romper en Peñarol. Que quede grabado, tengo la esperanza de lograr cosas importantes y pelear hasta el final internacionalmente”, complementó.

La presentación en Peñarol

Una situación curiosa fue con uno de los posteos de Peñarol, en el que incluyó un pasaporte y el título “Llegando al país de Peñarol”, aspecto que se puede tomar con una doble lectura por la situación que vivió Castillo y las dudas acerca de su nacionalidad.

Castillo vuelve a Sudamérica luego de pasar por los clubes del Grupo Pachuca en México, primero el León y luego precisamente los Tuzos del Pachuca. Peñarol es uno de los grandes de Uruguay y tendrá competencia internacional en 2024, instancia que puede aprovechar el futbolista para reflotar una carrera que se vio empañada por situaciones administrativas extrafutbolísticas.

La denuncia y la posterior resolución del TAS ocasionó que el lateral derecho saliera del radar de la selección ecuatoriana, desde el último Mundial hasta la fecha.