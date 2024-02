Estreno y despedida: Alejandro Tabilo cae ante el local Thiago Seyboth Wild y dice adiós a Río de Janeiro

Alejandro Tabilo tenía todo para comenzar con un triunfo en su estreno en el ATP 500 de Río de Janeiro, pero falló en los momentos decisivos para conceder el triunfo al local Thiago Seyboth Wild, quien se impuso por 2-6, 6-4 y 6-4 en dos horas y 15 minutos de partido.

Una jornada que comenzó de manera tranquila para la segunda raqueta nacional. No tuvo mayores complicaciones para mantener sus dos primeros juegos al servicio, mientras el crédito local devolvió gentilezas para que el marcador quedara 2-2.

El oriundo de Toronto tampoco pasó zozobras para lograr el quinto game y así colocarse 3-2 arriba. Pero el sexto fue el punto de inflexión para Seyboth Wild, quien perdió completamente el foco.

El parcial estaba 30 iguales cuando una ajustada pelota de Tabilo en la línea descolocó al brasileño, quien quedó punto de quiebre abajo. El chileno no perdió la oportunidad y se puso en ventaja de 4-2.

El deportista nacional tampoco tuvo mayores sobresaltos para colocarse 5-2 y dejar en las manos de su rival la opción de volver a meterse en el partido. Sin embargo, falló estrepitosamente. Tabilo aprovechó el único punto de set a su favor para imponerse por 6-2 en la primera manga, después de 32 minutos de partido.

El duelo se iguala

Sin embargo, el brasileño sacó lecciones de este primer contratiempo. Empujado por el público local, el carioca consiguió darle mayor contundencia a sus golpes en el servicio del chileno, quien cedió su saque por primera vez en el enfrentamiento para ponerse 0-1 abajo.

Un impulso que el brasileño consiguió alargar ya en el segundo juego, con el servicio a su favor. No sin antes recuperarse de tres puntos de quiebre en favor del chileno, quien finalmente quedó 2-0 abajo.

Y si bien el nacional consiguió mantener su saque, la misma irregularidad que mostró en la segunda manga permitieron el 3-1 parcial de Seyboth Wild, quien volvió a poner al límite a su oponente en el quinto game, aunque Tabilo supo acortar la distancia 2-3 abajo, pero con el servicio del otro lado de la cancha.

Esta vez el carioca no titubeó y, pese a la resistencia del crédito nacional, pudo ponerse 4-2 arriba. Tabilo acortó a 3-4 la ventaja de su rival, pero el brasileño no volvió a mostrar grietas evidentes en su juego para quedar 5-3 arriba, con un as y un tiro ganador.

El chileno volvió a bregar para acercarse un poco más al brasileño, pero este cerró el segundo set con un marcador de 6-4 en 49 minutos, sin dejar un solo punto a su oponente en el último game.

Triste debut

Partido nuevo en Río de Janeiro, donde ambos rivales contaban con las mismas oportunidades de avanzar a segunda ronda si ganaban el tercero. Así, rápidamente, el partido se puso 1-1, con los dos ganando sin problemas sus respectivos servicios.

Tabilo logro mantenerse en ese equilibrio para lograr la ventaja de 2-1. Entonces, el cuarto se tornó más disputado. El chileno tuvo punto de quiebre, pero Seyboth Wild consiguió salvar ese primer aviso y luego cerró el juego con un buen servicio para quedar 2-2.

Una igualdad que se mantuvo intacta, incluso hasta el 3-3. En el séptimo game, con el chileno al servicio, el juego se puso 0-30, aunque el de Canadá no perdió la calma para quedar 4-3 arriba.

Envión suficiente para que el de Toronto intentará el ataque en el octavo juego. De esa manera, llevó el game hasta un primer punto de quiebre, que el carioca logró salvar con un par de derechas anguladas, además de un drop shot que obligó a un estéril esfuerzo del chileno.

Seyboth Wild aprovechó el impulso del público y las dudas del chileno. En el noveno juego supo ponerse doble punto de quiebre a favor y una pelota muy larga del chileno terminó con el carioca 5-4 arriba y con el servicio a su favor.

En el décimo juego, el brasileño mantuvo la pelota y aprovechó la desesperación de Tabilo. Logró colocarse 40-0, con tres puntos de partido. El chileno salvó uno, pero un error no forzado dio la victoria al jugador local en dos horas y 15 minutos de partido ante el ganador de Santiago en 2020.