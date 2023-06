¿Ascendencia nazi? La escalofriante historia familiar de Thiago Seyboth Wild, el tenista que afirma ser nieto del “mentor de Hitler”

El nombre de Thiago Seyboth Wild (172°) ha estado siempre ligado al mundo del tenis. Sin embargo, su eliminación del Roland Garros a manos del japonés Yoshihito Nishioka (33°) pasa a segundo plano debido al lío judicial en que está en envuelvo en Brasil, su país de origen. El sudamericano sorprendió a todos en París al sacar del camino a Daniil Medvédev (2°), pero ahora deberá enfrentarse a un juicio.

El deportista tiene una causa pendiente por una denuncia de violencia doméstica y psicológica contra su expareja. Algo que se le consultó tras quedar eliminado del Grand Slam. Claro que no se tomó bien la situación. “No creo que sea un tema del que debamos hablar aquí. No creo que sea una pregunta que debas hacerle a nadie. No creo que te corresponda a ti decidir si es el lugar en el que hablarlo”, le dijo al periodista.

En medio de la investigación judicial que se ha llevado a cabo, un elemento llamó profundamente la atención y fue filtrado por el medio O Globo. Entre las conversaciones que el tenista mantenía con su exnovia, hay una en donde aseguraba ser bisnieto del “maestro de Hitler”.

Thayane Lima, la expareja de Seyboth Wild, le decía: “A tu madre no le gustan los gays, los negros ni los judíos ¿no?”. Ahí es cuando viene la respuesta que ha sorprendido al mundo. “La familia de mi madre era nazi. Mi bisabuelo fue el antecesor de Hitler. Él fue quien sacó a Hitler de Austria y le enseñó el mundo”, afirmaba el tenista. En la captura de WhatsApp, se incluye una fotografía de quien sería el ascendiente del deportista, pero la baja calidad de la imagen no deja en claro de quien se trataría.

Parte de la conversación de Seyboth Wild con su expareja.

En la continuación del chat, el 172 del ranking ATP expone no estar orgulloso de su pasado familiar. “Qué voy a hacer, es historia. Pensé que si te lo decía mañana te ibas a ir, así que prefería decírtelo ahora, porque si quisieras hacerlo, lo entendería”, expone.

¿Quién es el supuesto abuelo de Seyboth Wild? En el diario Marca, de España, proponen a Anton Drexler como una alternativa. El titulo de “mentor de Hitler” bien podría valerle a quien fue el fundador del Partido Obrero Socialista, que luego derivaría en el Partido Nazi, y que marcó el camino en la escalada del genocida al poder en Alemania.

La hipótesis del periódico hispano no solo se basa en el hecho de ser el precursor de los ideales ultraderechistas que motivaron a Adolf Hitler a militar en aquel movimiento, sino que teorizan con el destino de sus hijos. Si bien Drexler falleció en Múnich en 1942, Anton y Annemaría sus dos descendientes, vivieron más y, de acuerdo, a lo expuesto por Marca, quizás desembarcaron en Sudamérica. Específicamente en Brasil.

Luego de la salida a la luz de las conversaciones, Thiago Seyboth Wild decidió romper el silencio. “Ante algunos artículos y post publicados, quiero aclarar que los procesos en curso en Brasil, así como un procedimiento penal en el que aparezco como víctima, están bajo secreto. Esto significa que no puedo hacer declaraciones, comentarios o exponer conversaciones”, señaló en un comunicado.