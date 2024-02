Darío Lezcano se despide de Colo Colo dándole con todo a Gustavo Quinteros: “Es una mala persona; me perjudicó y me faltó el respeto”

Darío Lezcano dejó Colo Colo. Esta lunes, el delantero viajó a Paraguay para unirse al Tacuary en calidad de préstamo. Quien llegase como la gran carta de gol de los albos el año pasado tras la abrupta salida de Juan Martín Lucero a Fortaleza, termina despidiéndose en medio de duros cuestionamientos por su escaso aporte en Macul.

En el aeropuerto, al momento de embarcarse a Paraguay, Lezcano tuvo palabras para analizar su paso por el Cacique. Le dio con todo a Gustavo Quinteros, su extécnico en el Cacique.

“Estoy un poco triste, porque no me dieron la oportunidad de demostrar lo que yo sé hacer. Nadie se atrevía a decirle nada a él (Quinteros). Yo le dije a Morón ‘déjame ir, yo solo quiero jugar’. Ahí se notó qué clase de entrenador es, qué clase de persona es. ¿Si me perjudicó? Yo digo que sí, porque después en diciembre Emelec se contactó conmigo. El representante me dijo que habló mal de Emelec conmigo. Es una mala persona”, dijo Lezcano. “Yo iba a renunciar al 60% del sueldo en mi Emelec. Me faltó el respeto, él me trajo y no me bancó. Yo perdí dinero en México por venir acá. ¿Para qué me trajo? Me enteré que habló de mí en Emelec, ¿qué entrenador es ese?”, cerró el delantero en conversación con Radio Agricultura.

El goleador nunca se asentó y comenzó a tener problemas con Gustavo Quinteros, el exentrenador del Cacique. A poco andar, el el DT manifestó su deseo de sacar al ariete, pero después cambió de opinión. Sin embargo, no lo convocó en la mayoría de los partidos y finalmente solo jugó 13 encuentros, donde apenas estuvo 390 minutos. De todos modos, se las arregló para convertir cuatro tantos en sus primeros partidos.

Con la llegada de Jorge Almirón, el exseleccionado guaraní tampoco tuvo muchas oportunidades. Solo jugó algunos minutos en los amistosos de pretemporada, pero luego no fue considerado por el entrenador del cuadro popular. Así, sin lugar en el equipo, comenzó a explorar ofertas. Y de este modo terminó firmando en Tacuary de Paraguay.

Un préstamo

“Los contratos los hacemos para respetarlos. Hay cuatro centrodelanteros, son opciones que tiene el técnico y él decide a quiénes cita. Si en algún momento hay sobrepoblación y tenemos la opción de que alguna tenga una propuesta, estamos totalmente abiertos a escucharlas”, decía el jueves el gerente deportivo Daniel Morón.

Finalmente, se atendió la propuesta del cuadro guaraní y en esta jornada el atacante firmó su contrato. En un comienzo es un préstamo, en el que Colo Colo se hará responsable de seguir pagando un porcentaje importante del sueldo del delantero.

“El motochorro es de Barrio Jara. El delantero Dario Lezcano Fariña es nuevo jugador del Gigante de Barrio Jara. ¡BIENVENIDO MOTOCHORRO!”. Con esa singular bienvenida, Tacuary oficializó la llegada del atacante de 33 años.