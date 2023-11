La caída libre de Byron Castillo tras la denuncia de Chile

Mirando la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial 2026, Ecuador y Chile (que se enfrentan este martes, en Quito) están igualados en cinco puntos. Pero hay un gran detalle: la Tri comenzó con -3. La razón es el castigo por el caso Byron Castillo, detonado por la denuncia de la Federación de Fútbol de Chile, como una última instancia administrativa para entrar en el Mundial de Qatar en el lugar de los ecuatorianos, alegando alineación indebida del futbolista. Finalmente, el cuadro del Guayas participó de la Copa del Mundo, pese a todas las maniobras jurídicas que hizo la ANFP a través del abogado brasileño Eduardo Carlezzo y las pruebas que terminaron demostrando que el lateral nació en Colombia.

El propio Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) determinó que el registro de Castillo como ciudadano ecuatoriano fue realizado por la Federación de Fútbol (FEF) con información falsa, lo que ocasionó la sanción de pérdida de puntos para las Clasificatorias 2026 y una multa económica. “La Formación Arbitral llegó al convencimiento de que el lugar y la fecha de nacimiento del jugador en el pasaporte eran incorrectos, ya que nació en Tumaco, Colombia, el 25 de junio de 1995″, indicó el TAS.

Hoy por hoy, el protagonista de este embrollo está fuera de la selección. Por lo mismo, la pregunta cae de cajón. ¿Qué ha sido de Byron Castillo?

Su última presencia con La Tri fue el 12 de noviembre de 2022, en un amistoso ante Irak, en la previa a la Copa del Mundo. Los ojos de todos estaban posados sobre él y también en el cuerpo técnico de Gustavo Alfaro, por saber si el jugador iba o no a Qatar. Por cierto, ese fue el último partido en el año pasado para Castillo, porque se lesionó y lo sacó de circulación hasta marzo de 2023. Pese a la lesión, el ex DT de Ecuador confesó recientemente que la decisión de no llevarlo al Mundial no fue suya y que eso fue el comienzo del fin de su ciclo.

“Yo me negué a bajar a Byron, él tenía que ir a la Copa del Mundo, se lo merecía, y yo se lo dije a todos porque era mi postura, pero la decisión fue de la Federación. Ese fue el principio del fin”, declaró Alfaro a TyC Sports. Tras su participación en el Mundial, el técnico se fue y no terminó en los mejores términos con la FEF. Actualmente, dirige a Costa Rica. “Más allá del fallo de FIFA, si el jugador era elegible para las Eliminatorias, también lo era para la Copa del Mundo”, añadió.

Castillo tenía una importante proyección internacional como lateral derecho. Destacó en Barcelona de Guayaquil y partió a México, más allá de los dimes y diretes de su caso. En julio del año pasado es adquirido por el León, a cambio de 2,85 millones de euros. Tras ser operado a fin de 2022 volvió a la actividad en marzo, aunque no logró sumar el tiempo de juego deseado. De hecho, la final de la Concachampions 2023 la vio desde la banca. El año pasado también tuvo otros líos personales, por un juicio debido a una demanda de pensión alimenticia, que le generó una orden de arraigo.

A mitad de 2023 es cedido al Pachuca, equipo que pertenece al mismo conglomerado del León. Si se compara la temporada anterior con la actual, hay una importante baja en su presencia en la cancha. La campaña 22-23 de la Liga MX con la Fiera lo tuvo en 23 partidos (17 de titular), sumando 1.525 minutos y anotando un gol. El curso 23-24 con los Tuzos lo muestra con 10 partidos jugados (7 de titular) y 655 minutos. No tiene anotaciones.

Ecuador recurrió al Tribunal Federal suizo, para apelar el fallo del TAS de la resta de puntos. Sin embargo, esta instancia reafirmó la decisión inicial, acreditando que Castillo usó documentación fraudulenta. “La mejor lección que Ecuador le puede dar a Chile, luego de todo lo que nos dijeron, es ganarle en la cancha”, emitió el presidente de la FEF, Francisco Egas. “He llamado a la gente para que nos aliente, pero sin insultos, porque eso puede llevar a una nueva sanción para la selección”, añadió. Sentenció que “la FEF actuó de buena manera y respetó todos los procesos”.

Antes de la fecha doble de Eliminatorias, el técnico español Félix Sánchez instó a olvidarse de la sanción que recayó en Ecuador por el caso. “(El fallo) no lo podemos controlar. Tenemos que centrarnos en lo que sucede en la cancha, y a partir de ahí intentar seguir sumando para que esa desventaja de tres puntos nos olvidemos de ella cuando miremos la clasificación en un futuro cercano”, dijo el ex DT de Qatar.

Si Ecuador hubiese arrancado las Clasificatorias igual que el resto, hoy tendría ocho puntos. Byron Castillo todavía hace ruido.