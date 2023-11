Revelan el registro el audio que terminó condenando a Ecuador en el caso Byron Castillo

La controversia por Byron Castillo no se detiene. No tiene para cuando. Ni el dictamen del Tribunal Federal Suizo, que ratificó lo dispuesto por el TAS, la última instancia de la justicia deportiva, parece terminar con la controversia. Ecuador sigue dispuesto a defenderse. El presidente de la federación de fútbol, Francisco Egas, dice que explora nuevas opciones jurídicas, ya ni siquiera con la finalidad de recuperar los tres puntos que perdieron en las Eliminatorias para el Mundial de 2026, sino casi como una cuestión de honor y transparencia.

En el intertanto, se siguen revelando los elementos que la corte tomó en cuenta para ratificar lo dispuesto por la justicia deportiva. Y en ese escenario, toma relevancia un registro en el que el propio Castillo admite que nació en la provincia de Tumaco, en Colombia, y no en Ecuador. Ahí reside la base de la argumentación que presentó Chile en su ofensiva, infructuosa en su afán inicial, pero que al menos arrojó resultados concretos.

La investigación

Durante el proceso en la FIFA se aludió en varias ocasiones a la investigación. Corresponde a las conclusiones del coronel Jaine Jara (expresidente de la Comisión de Investigación de la Ecuafútbol, hasta enero del 2019). “Existen irregularidades en la inscripción de nacimiento del jugador Castillo Segura Byron David, de nacionalidad ecuatoriana nacido en la provincia del Guayas, ciudad de General Villamil Playas, con fecha de nacimiento 10 de noviembre de 1998; ya que su verdadero nombre es Castillo Segura Byron Javier, hijo de Castillo Ortiz Harrison Javier y Segura Ortiz Olga Eugenia, con fecha de nacimiento 25 de junio de 1995, nacido en Tumaco, Nariño”, establecen esas indagatorias.

“Consultando a la registraduría de Colombia, indican que en su sistema informático se encuentre registrado el ciudadano Castillo Segura Bayron Javier, hijo de Castillo Ortiz Harrison Javier y Segura Ortiz Olga Eugenia de nacionalidad colombiana, siendo los mismos padres del jugador Castillo Segura Byron David. Determinándose que estamos al frente de una serie de irregularidades, como doble identidad, adulteración de nacionalidad y de edad”, añade. Chile llegó a conclusiones parecidas.

Byron Castillo, ante Japón. (Foto: AP)

El audio

Es en el marco de esas investigaciones que Castillo admite que nació en Colombia. “El jugador (Castillo) admitió expresamente en una entrevista con el coronel Jara que no nació en Ecuador el 10 de noviembre de 1998 como Byron David Castillo Segura, como lo indica su pasaporte ecuatoriano, sino el 25 de junio de 1995 como Byron Javier Castillo Segura y que vino a Ecuador de Tumaco, Colombia”, sostiene el laudo arbitral.

Los jueces Massimo Coccia (Italia), Romano Subiotto (Bélgica), José María Alonso (España), y Francisco Larios (Estados Unidos) validan el testimonio, que publicó el diario inglés Daily Mail. “La grabación de audio de una parte de la entrevista del jugador con el coronel Jara no solo es admisible, sino también confiable (...); el panel sostiene que la grabación de audio es admisible como prueba en este procedimiento”, declaran.

¿Qué dice Castillo? Textualmente:

Castillo: Yo llegué, no sabía nada de eso de cómo arreglar cosas así. No sabía nada. Me dijeron ya esto y lo otro, te vamos a hacer esto, por aquí te vamos a ayudar y, o sea, necesitaba ayuda porque yo venía a querer ayudar a mi familia, todo eso. Sabes cómo es la situación allá en Tumaco, todo eso. Yo llegué y bueno comencé a jugar sin ningún problema borrado de todo y así ahora es que he visto que han subido todos los problemas.

Coronel Jara: ¿Pero quién hacía eso con Marcos Zambrano? ¿Tú sabes la persona que te llevó a sacar los papeles, a sacar la cédula?

Castillo: Yo estuve siempre en el complejo o sea ya persona así que me llevaban a otro lado, no nunca - me llevaron a ser esto, no, nada. Yo creo que ellos trabajan con otra gente no sé cómo trabajan ellos.

Coronel Jara: ¿Pero Marcos Zambrano te hizo todo eso... al principio?

Castillo: Él habló conmigo todo que me iba a ayudar esto y lo otro y eso.

Coronel Jara: ¿Pero tú exactamente cuando eres nacido?

Castillo: En el 95. Coronel Jara: ¿95?

Castillo: Sí.

Coronel Jara: ¿Y en la cédula de que año tienes?

Castillo: 98.

Coronel Jara: 98. ¿Tus nombres verdaderos cuáles son?

Castillo: Byron Javier

Coronel Jara: Byron Javier

Castillo: Castillo Segura

Coronel Jara: Castillo Segura. Ya. ¿Cuántos hermanos son?

Castillo: Dos

Coronel Jara: ¿Tú y...?

Castillo: Una hermana

Coronel Jara: ¿Una hermana tuya?

Castillo: Sí

Coronel Jara: ¿Y nadie más?

Castillo: Nadie más

Coronel Jara: ¿Y cómo se llama tu hermana?

Castillo: María Eugenia

Coronel Jara: Ya. ¿Igual del mismo papá y misma mamá?

Castillo: Mismo papá y misma mamá.

Coronel Jara: Ya. ¿Y tu papá cómo se llama?

Castillo: Harrinson Javier

Coronel Jara: Harrinson Javier. ¿Y tu mamá?

Castillo: Olga Eugenia Ortiz Ortiz, no, Segura Ortiz

Coronel Jara: Segura Ortiz, ya. ¿Y ellos saben de la situación esta que te hizo Zambrano?

Castillo: Claro ellos saben todo porque yo en un principio yo jugaba allá y jugábamos, jugábamos. Cruzamos la frontera porque el equipo de nosotros teníamos porque cruzan los equipos de ahí de Tumaco a jugar a San Lorenzo. Todos cruzan, cruzan. Nosotros teníamos unas pruebas en San Lorenzo, me acuerdo tanto. Pero en esas pruebas que se hacían allí en San Lorenzo yo no me quedaba en ningún equipo y el compañero que se quedaba mío, él no se presentó entonces me dijeron que tenía que venir yo.

Coronel Jara: ¿Y quién era él que no se presentó?

Castillo: Era otro jugador y me tenía que quedar yo. Yo llegué a la casa, le dije a mi padre que tenía que venir, pero en ese tiempo en la casa no había dinero - me acuerdo que no había dinero. Iba comenzar a llorar porque quería y entonces mi papá me dijo no, que ahorita no, que otro día. Mi mamá también preocupada, que no, que no quería hacer esto y lo otro. Yo, preocupado. Mi papá salió a eso de las 07:00 llegó a la casa a las 12:00. Llegó con dinero, con 20.000 pesos colombianos. Con eso llega a San Lorenzo y hasta ahora me quedé acá.

Coronel Jara: ¿Y entonces allí estaba la gente de Marcos Zambrano?

Castillo: Sí, todos.

Coronel Jara: ¿Los que iban allá y veían...?

Castillo: Sí, miraban los jugadores.

Coronel Jara: ¿Y ahí?

Castillo: Y ahí ya llegué acá, al (club) América.

Para el TAS, el testimonio constituyó una prueba confiable al momento de adoptar la determinación.