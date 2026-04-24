Arsenal, contra Manchester City y frente a un trauma de 22 años en la Premier League

Arsenal sueña con volver a levantar la Premier League 22 años después, pero al frente tiene algunos traumas que lo atormentan. El primero es el Manchester City de Pep Guardiola, equipo que estaba a 10 puntos de distancia a principios de febrero y que ahora se encuentra igualado en la tabla con los de Londres. El segundo es la posibilidad de que la historia vuelva a repetirse y que les quiten el título en las últimas fechas. Con esos conflictos, reciben este sábado por la jornada 34 a un Newcastle de intrascendente campaña.

Los de Londres están igualados en 70 puntos con los Ciudadanos, en una lucha por la corona que esta temporada solo tuvo a estas dos instituciones como protagonistas. Luego de este sábado, a los dirigidos por Mikel Arteta les restarán cuatro partidos para finalizar la Premier: de local ante Fulham, de visita contra un complicado West Ham, de local con un condenado Burnley y cerrarán como forasteros ante Crystal Palace. Aunque entremedio de este intenso calendario tendrán una distracción de lujo, porque disputarán las semifinales de la Champions League contra Atlético de Madrid.

Foto: Arsenal en X.

Por su parte, el equipo que entrena Pep Guardiola tiene una pequeña ventaja, ya que quedó eliminado de las competencias europeas esta temporada, por lo que solo se debe centrar en la Premier League y en una posible final de la Copa FA. De hecho, casi a la misma hora en que Arsenal esté jugando con Newcastle, City saldrá a la cancha para medirse contra Southampton en las semis de esta copa doméstica.

El calendario de liga de los del Etihad indica que les quedan cinco partidos, en los que enfrentarán a Everton de visita, al sorprendente Brentford de local, a Bournemouth como forastero, a Crystal Palace en casa y terminan todo en esa misma condición ante un Aston Villa que pelea su clasificación a copas internacionales. A simple vista, pese a que tiene más partidos en su estadio, los rivales del City parecen más duros.

Una historia cruel

Sin embargo, esta no es la primera vez que estos dos equipos definen el titulo de la Premier en Inglaterra. De hecho, en los últimos años, Manchester City fue el gran obstáculo que tuvieron los Gunners para volver a quedarse con el trofeo, ya que se lo arrebató en dos oportunidades.

Pero para entender la necesidad de romper estos 22 años de sequía de Arsenal hay que ir mucho más atrás. El último plantel en ganar la Premier League fueron los denominados “Invencibles” en la temporada 2003-04, que comandados por nombres como Thierry Henry, Jens Lehmann, Sol Campbell, Patrick Vieira, Robert Pires y Dennis Bergkamp no perdieron ningún partido (26 victorias y 12 empates), un registro histórico para la competición.

Arsenal, contra Manchester City y una sequía de 22 años en la Premier

Desde ese 15 de mayo de 2004 en que levantaron la copa pasaron entrenadores como Unai Emery; pasaron estrellas como Cesc Fàbregas, Robin van Persie o el mismísimo Alexis Sánchez; también pasó el viejo Highbury para dar paso al imponente Emitares Stadium, pero Arsenal nunca más volvió a ganar ese trofeo.

Tuvo oportunidades. En la temporada 2007-08, con el mencionado Fàbregas como estandarte, lideraron gran parte del torneo, pero cuatro empates seguidos en la segunda rueda los condenaron. Terminaron terceros, pero a solo cuatro puntos del líder, el Manchester United de Alex Ferguson y Cristiano Ronaldo.

Tal vez la más terrible ocurrió en esta década, y acá aparece otra vez el City en la escena. En la 2022-23, los cañoneros, que ya tenían a Mikel Arteta en la banca, lideraron la tabla durante 248 días, todo un récord para un equipo que no fue campeón. En esa ocasión, tres empates y una caída ante el equipo de Pep en el último tramo del certamen permitieron la remontada de los Ciudadanos.

La última fue en la temporada siguiente, con un elenco londinense que le disputó mano a mano la Premier League a, una vez más, Manchester City. En un torneo estrecho en el que Arsenal hizo una segunda rueda casi perfecta, una caída en casa ante Aston Villa al final de esa campaña sentenció los apenas dos puntos de distancia que hubo entre ambos clubes.

A pesar de que en los Gunners los indicios de la actual temporada son muy parecidos a los de años anteriores, con ventajas desperdiciadas y un Manchester City sólido en el tramo final, en Londres sueñan con que ahora sí sea el fin de la sequía.