Acción de Intel trepa a máximos históricos y suma más de US$ 65.000 millones en valor bursátil

Todas las miradas del mercado apuntan a Intel. La acción de la firma estadounidense alcanzó un nuevo máximo histórico en el premarket tras reportar resultados muy por encima de lo esperado, impulsada por una mejora significativa en sus márgenes y un desempeño superior en sus principales líneas de negocio.

El reconocido fabricante de procesadores y microprocesadores para computadores sorprendió al mercado al superar las previsiones tanto en ingresos como en beneficios.

Según explicó Ignacio Mieres, head of research de XTB, Intel sorprendió también “con una mejora relevante tanto en el margen bruto como en el margen operativo, una señal de mejora en su ventaja competitiva”.

La compañía registró pérdidas de US$ 3.728 millones en el primer trimestre de 2026, multiplicando por más de cuatro los ‘números rojos’ de US$ 821 millones del mismo periodo del año pasado como consecuencia del impacto de elementos extraordinarios.

Sin embargo, en términos ajustados el fabricante de chips registró ganancias de 29 centavos por acción, muy por encima de las ganancias de 1 centavo por acción que habían anticipado los analistas, reportó Reuters.

Market cap de Intel supera los US$ 400.000 millones.

El desempeño se extendió a sus principales áreas, desde PC hasta centros de datos e Intel Foundry, acompañado de una guía para el segundo trimestre también por encima del consenso.

“Estos resultados muestran que Intel no solo está creciendo más de lo esperado, sino que lo está haciendo con una rentabilidad mejor”, agregó Mieres.

La reacción del mercado fue inmediata. En la negociación fuera de hora, los papeles avanzaron más de 28%, llevando a la acción a nuevos máximos ante la lectura de los inversionistas de que la mejora operativa aún tendría mayor margen del previamente descontado.

De acuerdo a cálculos de XTB, con una capitalización bursátil de US$ 335.300 millones y un precio de US$ 65,27 por acción, el salto hasta la zona de US$ 78 ( que es el nivel que alcanzó en el premarket) implicó elevar el valor de mercado de la compañía a cerca de US$ 400.700 millones.

Esto se traduce en una creación aproximada de US$ 65.400 millones en capitalización en cuestión de minutos.