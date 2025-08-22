Trump confirma acuerdo con Intel para que el gobierno controle el 10% de la compañía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con Intel por el cual el gobierno tendrá una participación de 10% del fabricante de microprocesadores.

“Creo que es un gran acuerdo para ellos”, dijo Trump a periodistas al comentar los resultados de las negociaciones que se habrían desarrollado en estos últimos días. “Es bueno tener a Estados Unidos de socio”, dijo, parafraseando incluso diálogos con directivos de la empresa.

El presidente confía en que este pacto sirva para revitalizar una empresa que, según sus propias palabras, se ha quedado atrás frente a otros competidores del sector.

Subvenciones

Trump, que llegó a pedir este mes la dimisión del consejero delegado de Intel, Lip-Bu Tan, no ha dio más detalles, pero el gobierno estadounidense ya había reconocido que estudiaba fórmulas para convertir parcial o totalmente en capital social las subvenciones concedidas a Intel en el marco de la Ley Chips y Ciencia del expresidente Joe Biden.

Intel había recibido hasta enero US$2.200 millones, aunque tiene asignados un total de US$10.900 millones, según la agencia Bloomberg.