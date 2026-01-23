SUSCRÍBETE POR $1100
    Intel sufre dura caída en Wall Street tras presentación de sus resultados

    Los papeles sufrieron un desplome de hasta 14% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Por qué caen las acciones e Intel Dado Ruvic

    Las acciones de ntel Corp. registraron fuertes descensos, tras divulgar proyecciones financieras para el primer trimestre del año que quedaron por debajo de lo que esperaba el mercado, lo que provocó ventas amplias de títulos en las operaciones posteriores al cierre y en preapertura.

    Intel reportó ingresos por US$ 13.700 millones en el cuarto trimestre de 2025, superando ligeramente las estimaciones de Analistas de Wall Street, y ganancias ajustadas por acción de US$ 0,15, también por encima del consenso.

    Sin embargo, el panorama cambió marcadamente al presentar su guía para el primer trimestre de 2026. La compañía proyectó ingresos de entre US$ 11.700 millones y US$ 12.700 millones y ganancias ajustadas en torno a cero, cifras que quedaron por debajo de las expectativas de analistas, que esperaban alrededor de US$ 12.500 millones en ingresos y ganancias positivas para el periodo.

    Tras el anuncio, las acciones de Intel cayeron hasta 14% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

    De acuerdo con declaraciones recogidas por medios estadounidenses, la empresa atribuyó parte de la guía débil a limitaciones en la oferta. John Pitzer, vicepresidente corporativo de relaciones con inversionistas, indicó que “nuestro mayor desafío a corto plazo es que no podemos satisfacer toda la demanda que nos entregan nuestros clientes”, añadiendo que las limitaciones de capacidad están más marcadas en el primer trimestre.

    Por otra parte, David Zinsner, director financiero de Intel, señaló en declaraciones citadas por publicaciones financieras que esperan que la disponibilidad de suministro alcance su punto más bajo en el primer trimestre antes de mejorar en el segundo, mientras lidian con cuellos de botella en la cadena de producción de chips.

    “La caída se explica por un patrón que ya hemos visto en otras compañías del sector: en un entorno de valoraciones exigentes, el mercado pondera más la guía futura que el dato del trimestre”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB Latam.

    Reportes de Reuters destacan que Intel no ha podido satisfacer plenamente la demanda de chips tradicionales para centros de datos de inteligencia artificial, a pesar de operar fábricas a plena capacidad, lo que ha limitado su capacidad de capturar ventas más rentables en ese segmento.

    La caída en los precios de las acciones de Intel se produce en un momento en que los mercados globales están evaluando no solo los resultados corporativos individuales, sino también el contexto económico más amplio, incluyendo expectativas sobre la economía estadounidense y temores geopolíticos que han influido en la aversión al riesgo de los inversionistas.

