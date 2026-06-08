El nuevo rol del ex DT del gobierno de Boric que implementó las 40 horas, como asesor de la CUT

Entre el 20 de abril de 2022 y el 19 de agosto de 2025 se desempeñó como director del Trabajo en el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Dejó su cargo para competir por un cupo para diputado por la región de Atacama, sin embargo, no resultó electo.

Desde ese entonces poco se conocía de los pasos de Pablo Zenteno (PC). Eso hasta ahora. Hoy es parte de la delegación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que asiste a Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se realiza en Ginebra. En esta instancia y como asesor de la multisindical ha compartido con el ministro del Trabajo Tomás Rau y la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez.

Pero esta aparición como asesor del mundo sindical no es nuevo para Zenteno. Esto, porque antes de llegar a la DT se dedicaba precisamente a asesor a sindicatos y organizaciones sindicales, entre ellas, la CUT.

De hecho, su trayectoria ha estado ligada al mundo laboral y al sindicalismo. Trabajó como consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y como asesor jurídico en diversas entidades vinculadas al mundo del trabajo y de organizaciones sindicales, una de ellas la CUT. Junto al economista Fernando Carmona, también PC, hizo los primeros planteamientos para dar origen al actual Consejo Superior Laboral, instancia tripartita que quedó consignada en una ley del Ministerio del Trabajo.

04 Mayo 2022 Entrevista a Pablo Zenteno, Director del Trabajo (Direccion del Trabajo) Foto: Andres Perez Andres Perez

En 2021 trabajó junto al exdirector de la OIT, Juan Somavía, asesorando en la elaboración de las propuestas a la CUT en torno al proceso constitucional y acompañó a sus representantes a exponer ante la Convención.

Ahora, forma parte de la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL) , que es el brazo técnico de la CUT. En esta organización, Zenteno es parte del grupo de profesionales que asesora a la directiva.

Según cuenta Zenteno es “parte del equipo de profesionales de la Fundación Instituto de Estudios Laborales de la CUT, que hace algunos meses se relanzó. Hay varias áreas de trabajo, una de Políticas Públicas, de Economía, de Comunicaciones y una Jurídica, donde soy el encargado”.

El profesional precisa que “desde ese rol estamos apoyando a la directiva de la CUT con minutas, insumos, seguimiento legislativo y otros actos administrativos”.

También explica que “hay una vinculación con el equipo jurídico de la Conferencia Sindical de las Américas, que es la organización sindical a nivel de la región, y que es parte la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile”.

Por esa instancia es la que está participando en esta conferencia de la OIT y en la delegación de la CUT.

Zenteno fue uno de los protagonistas en la implementación de la ley de 40 horas, dictando varios dictámenes que fueron calificados como polémicos para el sector privado.

En uno de ese dictamen, se especificó la forma en que se debía ajustar la jornada -que bajó el viernes de 45 a 44 horas semanales- si no hay acuerdo entre empleadores y trabajadores. Según ese dictamen, el empleador deberá reducir al menos una hora la jornada diaria en alguno de los cinco días que forman parte de la jornada semanal, cuando es de lunes a viernes. Si la jornada semanal es de 6 días, de lunes a sábado, el dictamen sostiene que la reducción deberá ser de 50 minutos en una jornada diaria y la fracción de 10 minutos en otra, en alguno de los 6 días que forman parte de la jornada semanal. Asimismo, se prohibió la reducción por minutos.

Es abogado de la Universidad Central de Chile, magíster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social en Europa de la Universidad de Castilla-La Mancha.