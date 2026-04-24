Las medidas de la Fórmula 1 para hacer frente a las críticas luego de las quejas de los pilotos y del accidente en Suzuka

La imagen de Oliver Bearman impactando contra la barrera de la curva Spoon en Suzuka impactó al automovilismo mundial. La diferencia de 50 kilómetros entre el piloto de Haas y Franco Colapinto, a quien alcanzó a esquivar, fue determinante en el accidente que pudo tener consecuencias mayores. El temor y los reclamos de los pilotos sobre las nuevas reglas de la Fórmula 1 para este 2026, algo que venían alertando hace semanas, se hicieron sentir. Por este motivo, desde la FIA trabajaron en una serie de medidas sobre los cambios que se habían implementado para esta temporada, las que serán oficializadas en los próximos días.

Carlos Sainz, hoy en Williams y director de la Asociación de Pilotos, solicitó tomar decisiones apenas ocurrió el accidente en Suzuka: “Espero que la F1 recapacite. Lo que estamos viendo no son adelantamientos reales, es una autopista: pulsas un botón de boost y pasas a alguien que se ha quedado sin batería y que va 50 km/h más lento. No es competición, es peligroso. Los pilotos no queremos ser pasajeros en rectas a 320 km/h. Este es el problema que surge cuando la FIA y la FOM solo escuchan a los equipos y a los fabricantes de motores, y no a los que vamos sentados dentro del coche”.

Desde la FIA, a las horas de lo ocurrido, anunciaron que estudiarían algunos de los puntos: “Se han programado una serie de reuniones técnicas durante el mes de abril para evaluar el funcionamiento de las nuevas regulaciones de la Unidad de Potencia 2026 y determinar si se requieren ajustes inmediatos. Cualquier ajuste potencial, particularmente aquellos relacionados con el despliegue de energía y el modo de ‘línea recta’ (Straight Mode), requiere de simulaciones cuidadosas y un análisis detallado”.

Las medidas que se implementarán

Las reuniones de abril ya sucedieron y desde la FIA trabajaron en una serie de normas, las que están diseñadas para las clasificaciones, las carreras, las largadas y las competencias bajo lluvia.

Foto: Ferrari en X.

Clasificaciones:

Se reducirá la recarga máxima permitida a 7MJ (aera de 8MJ), lo que disminuirá el super clipping a máximo cuatro segundos por vuelta.

Aumentará la potencia máxima del super clipping de 250 KW a 350 KW, lo que acortará el tiempo recargando.

Carreras:

El modo Boost se disminuirá a un máximo de 150KW, para prevenir las diferencias de velocidades en la pista.

El MGU-K desplegará 350 KW en zonas claves como rectas y frenadas. En tanto, quedará en 250 KW en lugares de transición. Estas medidas están pensadas para reducir la velocidad de aproximación de un monoplaza con otro.

Largadas:

Se creará el modo Detección de largada en baja potencia , el que será capaz de detectar los vehículos con baja aceleración y les otorgará un despliegue de MGU-K, para evitar riesgos en la partida sin entregar ventajas deportivas.

Cuando esto ocurra, se implementará una advertencia visual con luces para alertar al resto de los pilotos.

Se aplicará un reseteo de potencia en la vuelta de formación para corregir una inconsistencia del sistema.

Con lluvia:

Se aumentará la temperatura de los cobertores de neumáticos.

Se reducirá el despliegue máximo del ERS para mejorar el control del monoplaza en situaciones de baja adherencia.

Se simplificará el sistema de luces de emergencia.

Estás medidas ya fueron aprobadas por los equipos y los fabricantes. Serán votadas en los próximos días por el Comité Olímpico de la FIA. La idea es que comiencen a ser utilizadas en el Gran Premio de Miami, pactado para el 3 de mayo.